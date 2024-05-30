Лавров назвал поставку F-16 на Украину сигналом НАТО в ядерной сфере
Москва будет воспринимать отправку самолетов F-16 на Украину как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, истребители такого типа долгие годы использовались в рамках совместных ядерных миссий альянса. «Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что поставки F-16 не изменят ситуацию на поле боя — самолеты будут уничтожены, как и другое поставляемое Украине оружие.
F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.
Reuters 10 мая сообщило, что первые истребители F-16 Украина получит уже в июне или июле. Источник агентства не уточнил, какая именно страна поставит самолеты. Отправку истребителей Украине ранее пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. По данным The New York Times, летом Украина может получить шесть истребителей.
Москва осуждает военную помощь Киеву. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.
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