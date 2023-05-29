Зеленский сообщил об одной из самых крупных атак дронов на Украину

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина пережила 28 мая одну из крупнейших атак беспилотниками, было запущено 54 аппарата, сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«К сожалению, не обошлось без попаданий в Житомирскую область. Мы сделаем все, чтобы помочь восстановить то, что было разрушено», — сказал он.

По оценке киевских властей, та атака стала крупнейшей на столицу Украины. Воздушная тревога в Киеве длилась пять часов, работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал. Это была 14-я атака на Киев с начала месяца, уточнил глава военной администрации Сергей Попко.

Киевский мэр Виталий Кличко рассказывал, что в Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, а в Соломенском районе был поврежден третий этаж семиэтажного здания, также спасатели потушили пожар на предприятии в Голосеевском районе.

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