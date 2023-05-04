В офисе Зеленского назвали инсценировкой удар дронами по Кремлю

Советник главы офиса президента Украины заявил, что удар беспилотниками по Кремлю, который Москва назвала терактом и попыткой покушения на Владимира Путина в канун 9 Мая, является инсценировкой

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удар беспилотниками по Кремлю, которые Москва назвала украинскими, является инсценировкой. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

«Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютно», — написал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует «ни [президента России Владимира] Путина, ни Москву». По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — заверил он.

Попытка удара по целям на территории Кремля произошла в ночь на 3 мая. Официально администрация президента объявила об этом во второй половине дня 3 мая.

Пресс-служба Кремля расценила атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, его не было в это время в Кремле. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — говорилось в сообщении Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день пояснил, что столь длительная пауза была необходима для оценки ситуации спецслужбами. Кроме того, он заявил, что за атакой стоит американская администрация.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — сказал он. Российские спецслужбы располагают информацией, что к атаке причастна именно Украина, но публично раскрывается только небольшая часть соответствующих данных, заявил Песков. Он отказался отвечать на вопрос, откуда запускались дроны, отметив, что с этим будет разбираться следствие.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

В Москве, Подмосковье и ряде других регионов России власти приняли решение запретить полеты беспилотников, кроме тех, которые запущены по решению государственных или муниципальных органов, а также силовых ведомств.