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В офисе Зеленского назвали инсценировкой удар дронами по Кремлю

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк: атака дронов на Кремль является инсценировкой
Советник главы офиса президента Украины заявил, что удар беспилотниками по Кремлю, который Москва назвала терактом и попыткой покушения на Владимира Путина в канун 9 Мая, является инсценировкой
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удар беспилотниками по Кремлю, которые Москва назвала украинскими, является инсценировкой. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

«Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютно», — написал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует «ни [президента России Владимира] Путина, ни Москву». По словам Зеленского, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий. «Поэтому мы не используем его где-то еще», — заверил он.

Попытка удара по целям на территории Кремля произошла в ночь на 3 мая. Официально администрация президента объявила об этом во второй половине дня 3 мая.

Пресс-служба Кремля расценила атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, его не было в это время в Кремле. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — говорилось в сообщении Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день пояснил, что столь длительная пауза была необходима для оценки ситуации спецслужбами. Кроме того, он заявил, что за атакой стоит американская администрация.

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«Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — сказал он. Российские спецслужбы располагают информацией, что к атаке причастна именно Украина, но публично раскрывается только небольшая часть соответствующих данных, заявил Песков. Он отказался отвечать на вопрос, откуда запускались дроны, отметив, что с этим будет разбираться следствие.

В офисе Зеленского назвали инсценировкой удар дронами по Кремлю
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

В Москве, Подмосковье и ряде других регионов России власти приняли решение запретить полеты беспилотников, кроме тех, которые запущены по решению государственных или муниципальных органов, а также силовых ведомств.

Теги
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