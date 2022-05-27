Пентагон не подтвердил сообщения о готовности США поставить РСЗО Украине

О том, что США на следующей неделе могут начать поставку Киеву реактивных систем залпового огня, сообщал телеканал CNN. В Вашингтоне заявили, что окончательно еще не сформировали очередной пакет военной помощи Украине

Пентагон, США (Фото: Leah Millis / Reuters)

Власти США пока не приняли решение о возможности поставок Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), очередной пакет военной помощи пока не сформирован окончательно. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы знаем, что украинская сторона запрашивает как в частном порядке, так и открыто ракетные системы залпового огня. Но я не буду говорить о решениях, которые еще не приняты», — сказал он.

Кирби пояснил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом для того, чтобы «предоставить самые лучшие возможности (вооружение и оснащение. — РБК)», «но для того, чтобы что-то начать поставлять, нужна санкция президента».

Отвечая на вопрос, насколько быстро оружие может быть поставлено Украине, Кирби сказал, что в регион поставка после всех согласований и формирования груза может быть переброшена в течение 48 часов. Представитель Пентагона уточнил, что речь идет не о времени конечной доставки на территорию Украины, а о «регионе в общем».

Говоря о том, насколько быстро Украине требуются новые поставки вооружений, Кирби заявил: «Время не работает на нас».

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Ранее 27 мая премьер Британии Борис Джонсон заявил о возможности поставок Киеву реактивных систем залпового огня. «РСЗО помогут им [украинским военным] защититься от крайне жестких ударов российской артиллерии, вот к чему должен стремиться мир сейчас», — сказал британский премьер в интервью Bloomberg.

Он также сообщил, что российские вооруженные силы добиваются «медленного, но ощутимого прогресса» в Донбассе, а украинская сторона нуждается в военной поддержке.

С начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада и НАТО воздерживались от поставок Киеву тяжелых вооружений, опасаясь спровоцировать негативную реакцию Москвы. Поставки такой техники начались только во второй половине апреля, хотя украинское руководство просило о них с самого начала спецоперации.

Вопрос о поставках РСЗО Украине начали обсуждать в администрации США. Как сообщил 27 мая источник телеканала CNN в Белом доме, на прошлой неделе представители Пентагона встретились с генеральным директором Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства систем залпового огня. CNN утверждал, что Вашингтон намеревался поставить РСЗО на Украину на следующей неделе.

Американская самоходная РСЗО M270, принятая на вооружение нескольких стран НАТО, способна выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд, а точность ее стрельбы сохраняется во всех режимах, так как за перенацеливанием после каждого выстрела следит компьютер. В зависимости от используемых боеприпасов M270 может поражать цели на расстоянии до 300 км, что, как отмечает телеканал, «значительно увеличит дальность стрельбы украинских артиллерийских сил». Экипаж такой установки составляет три человека, на марше она развивает скорость до 64 км/ч.

Представители украинского руководства и президент страны Владимир Зеленский ранее заявляли, что их страна нуждается в ракетных системах залпового огня M142 и М270. Однако администрация Байдена несколько недель отказывала в таких поставках на фоне высказанных в Совете нацбезопасности опасений, что Украина может использовать вооружение для обстрелов территории России. Еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не торопились с передачей РСЗО, — сомнения, может ли Вашингтон позволить себе отдать так много высококлассного оружия из военных запасов.

Издание Politico писало, что в ответ на просьбы Киева в последние месяцы США поставляли Украине старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников.

В Москве предупредили, что поставки западными странами Украине вооружения, заряды которого способны достигать территории России, приведут к эскалации. Москва считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину. В то же время в Кремле заявили, что они не помешают России достичь целей военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров также предупредил, что российские военные будут считать законными целями любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия.