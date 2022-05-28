Антонов связал возможные поставки РСЗО Украине с эскалацией конфликта

Поставки РЗСО Украине дадут возможность военным страны нанести удары по российским городам, сказал Антонов. Он потребовал от США прекратить «накачку» Украины оружием и предупредил о риске эскалации конфликта

Ракетная система залпового огня HIMARS (Фото: U.S. Marines/ Global Look Press/Keystone Press Agency)

Россия надеется на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) Украине, так как может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, следует из записи дипмисии в Telegram.

«Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта», — сказал посол.

Согласно данным американских СМИ, Вашингтон может передать Киеву РСЗО Himars и M270 MLRS с управляемыми ракетами M31 GMLRS. Поэтому есть риск, что оружие разместят у российских границ и украинцы смогут наносить удары по российским городам, предположил Антонов.

«Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», — подчеркнул дипломат.

Он обвинил США в том, что они отдаляют перспективы достижения мира и втягиваются в конфликт на Украине. «Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», — указал Антонов и призвал прекратить угрозы в адрес России и заявления о военной победе Украины.

Украинские власти и президент Владимир Зеленский не раз заявляли о потребности в ракетных системах залпового огня M142 и М270 для обороны и ответа на удары российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепеков». Однако администрация американского президента Джо Байдена отказывала Киеву в таких поставках из-за опасений, что украинские военные могут использовать вооружение для обстрелов российской территории. Кроме того, власти США сомневались в том, что могут позволить себе отдать столько высококлассного оружия.

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В последние месяцы США поставляли Украине старые советские ракетные системы, которые хранились на складах союзников, писало Politico.

27 мая CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на прошлой неделе представители Пентагона обсуждали поставки и наращивание производства РСЗО с директором военной корпорации Lockheed Martin. Журналисты отмечали, что Вашингтон планировал отправить оружие Киеву на следующей неделе.

Однако Пентагон опроверг сообщения о готовности США поставить системы залпового огня Украине. Представитель ведомства Джон Кирби подчеркнул, что решение о поставках еще не принято.

На следующий день о том, что администрация Байдена все-таки решила отправить Украине РСЗО написала The New York Times со ссылкой на источники. По данным одного из собеседников, системы вместе с мобильными ракетными установками войдут в пакет военной помощи, о котором власти объявят на следующей неделе.

Источники не назвали конкретные системы, но журналисты отметили, что чаще всего США экспортирует M31 GMLRS с дальностью огня от 70 до 500 км в зависимости от боеприпаса. На установках могут размещаться управляемые ракеты с корректировкой огня со спутников.