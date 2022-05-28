NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО

Украинские власти неоднократно запрашивали у Запада системы залпового огня, однако в США и ЕС не хотели эскалации конфликта с Россией. Тем не менее, по данным NYT, администрация Байдена включит РСЗО в очередной пакет помощи Киеву

Фото: Стрингер / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

По сведениям одного из собеседников газеты, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Он уточнил, что кроме РСЗО Киеву передадут современные мобильные ракетные установки.

Источники не уточнили, какая именно система будет передана Украине, однако газета указывает, что США чаще всего экспортируют M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Дальность огня M31 в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

В то же время источник газеты The Wall Street Journal уточнил, что артиллерийские системы США, одобренные для поставок Киеву, как ожидается, прибудут на Украину в течение нескольких недель.

Накануне, 27 мая, источник телеканала CNN в Белом доме сообщил, что на прошлой неделе представители Пентагона встретились с генеральным директором Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства систем залпового огня. CNN утверждал, что Вашингтон намеревался поставить РСЗО на Украину на следующей неделе.

При этом Пентагон не подтвердил сообщения о готовности США поставить РСЗО Украине. «Мы знаем, что украинская сторона запрашивает как в частном порядке, так и открыто ракетные системы залпового огня. Но я не буду говорить о решениях, которые еще не приняты», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Представители украинского руководства и президент страны Владимир Зеленский ранее заявляли, что их страна нуждается в ракетных системах залпового огня M142 и М270. Однако администрация Байдена несколько недель отказывала в таких поставках на фоне высказанных в Совете нацбезопасности опасений, что Украина может использовать вооружение для обстрелов территории России. Еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не торопились с передачей РСЗО, — сомнения, может ли Вашингтон позволить себе отдать так много высококлассного оружия из военных запасов.

Издание Politico писало, что в ответ на просьбы Киева в последние месяцы США поставляли Украине старые советские ракетные системы, хранившиеся на складах союзников.

В России ранее предупредили, что поставки западными странами Украине вооружения, заряды которого способны достигать территории России, приведут к эскалации. Москва считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину. В то же время в Кремле заявили, что они не помешают России достичь целей военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров также предупредил, что российские военные будут считать законными целями любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия.