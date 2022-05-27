CNN узнал о намерении США поставить Украине системы залпового огня
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передать Украине реактивные системы залпового огня, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным канала, они могут войти в новый пакет военной помощи, о чем власти Соединенных Штатов объявят на следующей неделе.
Производимые в США РСЗО способны запускать ракеты на сотни километров — намного дальше, чем системы, которые уже доступны Украине. В Киеве считают, что передача их украинской стороне способна изменить ход боевых действий, отмечает канал.
Украинские власти, в частности, президент Владимир Зеленский, говорили, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS. Однако администрация Байдена в течение нескольких недель отказывала на фоне высказанных в Совете нацбезопасности опасений о том, что Украина может использовать вооружение для обстрелов на территории России, сообщили собеседники телеканала.
По словам чиновников, опрошенных CNN, вопрос обсуждался на двух встречах в Белом доме, участники которых задались вопросом, не будет ли Россия рассматривать отправку более тяжелого вооружения Украине как провокацию, которая может иметь последствия для США.
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