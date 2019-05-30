Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400

Москва отказала Тегерану в продаже зенитных комплексов С-400, выяснил Bloomberg. По словам собеседников агентства, решение об этом принимал лично президент России

Зенитный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, один из которых «высокопоставленный российский чиновник».

Просьба продать С-400 была отклонена лично президентом России Владимиром Путиным, сообщил на условиях анонимности собеседник издания. Российский МИД не ответил на просьбу агентства прокомментировать эти данные, так же как и иранские официальные лица.

С-400 — это российская система противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенная для поражения целей на дальности до 400 км (249 миль).

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф был с визитом в России 7–8 мая 2019 года. В Москве он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и передал послание от президента Хасана Роухани президенту России.