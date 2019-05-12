Помпео рассказал о принимаемых мерах на случай враждебных действий Ирана

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,30 64,04 EUR Нал. 74,24 71,64 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 299,90 +140,30 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Прощание с Сергеем Доренко отменили Общество, 08:52 Полиция после обращения дочери Доренко запретила выдавать его тело жене Общество, 08:49 Помпео рассказал о принимаемых мерах на случай враждебных действий Ирана Политика, 08:31 Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон Общество, 08:20 Преемница Меркель исключила возможность ее досрочной смены как канцлера Политика, 07:58 Режим ЧС ввели в поселке под Ростовом после взрыва газа в жилом доме Общество, 07:56 «Блок Петра Порошенко» обвинил Россию в нарушении прав коренных народов Политика, 07:13 В ДНР заявили об убийстве украинскими военными своего командира Политика, 07:04 В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека Общество, 06:42 Глава МИД Франции назвал три угрозы мировой безопасности Политика, 06:28 Польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией Политика, 05:55 В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян Бизнес, 05:44 МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Общество, 05:19 В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков Общество, 04:59
Политика ,  
0 
Помпео рассказал о принимаемых мерах на случай враждебных действий Ирана

США готовят необходимые дипломатические и военные ресурсы для возможного ответа в случае враждебных действий Ирана. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, такой вариант был установлен президентом Дональдом Трампом на случай, если «иранцы примут плохое решение». Как отметил дипломат, речь идет о направлении дополнительных сил на Ближний Восток для защиты интересов и безопасности США.

Политика
Трамп понадеялся на встречу с лидерами Ирана для новой ядерной сделки

«Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента пояснил, что именно поэтому Вашингтон принял решение разместить в регионе авианосную ударную группу и другое вооружение. При этом дипломат отметил, что в США обрадуются, если из Ирана поступит звонок для налаживания разногласий, несмотря на открытый антагонизм между Вашингтоном и Тегераном.

Политика
Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

Помпео также подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, однако при необходимости готовы дать «адекватный ответ». Госсекретарь заявил, что американские власти «не допустят просчетов». «Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства», — пояснил дипломат.

В частности, как считает дипломат, политика Ирана негативно влияет на ситуацию на Ближнем Востоке. США посредством введения санкций намерены изменить позицию руководства страны, сказал госсекретарь.

Несмотря на то, что Иран «несет угрозу для американских интересов и сеет хаос на Ближнем Востоке, Белый дом приветствовал бы возможность переговоров с Тегераном», добавил глава Госдепартамента. 

Политика
В Иране обвинили советника Трампа в непонимании ситуации

Ранее США приняли решение разместить зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке. Такие меры были приняты из-за опасения Вашингтона подготовки нападения на американские силы в регионе со стороны Ирана.

Теги: Майк Помпео, Иран, Дональд Трамп
Материалы по теме
Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter