Помпео рассказал о принимаемых мерах на случай враждебных действий Ирана

США готовят необходимые дипломатические и военные ресурсы для возможного ответа в случае враждебных действий Ирана. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, такой вариант был установлен президентом Дональдом Трампом на случай, если «иранцы примут плохое решение». Как отметил дипломат, речь идет о направлении дополнительных сил на Ближний Восток для защиты интересов и безопасности США.

«Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке», — заявил Помпео.

Глава Госдепартамента пояснил, что именно поэтому Вашингтон принял решение разместить в регионе авианосную ударную группу и другое вооружение. При этом дипломат отметил, что в США обрадуются, если из Ирана поступит звонок для налаживания разногласий, несмотря на открытый антагонизм между Вашингтоном и Тегераном.

Помпео также подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, однако при необходимости готовы дать «адекватный ответ». Госсекретарь заявил, что американские власти «не допустят просчетов». «Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства», — пояснил дипломат.

В частности, как считает дипломат, политика Ирана негативно влияет на ситуацию на Ближнем Востоке. США посредством введения санкций намерены изменить позицию руководства страны, сказал госсекретарь.

Несмотря на то, что Иран «несет угрозу для американских интересов и сеет хаос на Ближнем Востоке, Белый дом приветствовал бы возможность переговоров с Тегераном», добавил глава Госдепартамента.

Ранее США приняли решение разместить зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке. Такие меры были приняты из-за опасения Вашингтона подготовки нападения на американские силы в регионе со стороны Ирана.