Американский сенатор допустил перенос базы из Турции в Грецию из-за С-400

Американский сенатор-демократ Боб Менендес допустил в интервью греческой газете «Катимерини», что США могут пойти на перенос своей военной базы из Турции в Грецию, если Анкара не откажется от планов купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Мы не ожидаем, что Турция пойдет неверной дорогой. Но, если это произойдет, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников в соответствии со статьей 5 договора о НАТО», — сказал Менендес. «Мы сделаем все, что нам нужно, в том числе перенесем базы и силы туда, где это необходимо, и где нам предлагают возможности для этого дружественные страны», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Вашингтон перенести свою базу из Турции в Грецию.

Менендес также добавил, что надеется, что отношения Вашингтона и Анкары до этого не дойдут.

Вашингтон выступает против соглашения на поставку Турции российских ЗРК. Вместо этого Анкаре предлагается приобрести ​американские системы Patriot. В Госдепартаменте год назад предупреждали, что Анкара может попасть под санкции в случае завершения сделки.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что российские С-400 будут развернуты на территории этой страны в октябре, сейчас турецкие военные подбирают места для их размещения.