СМИ узнали об усилении США войск на Ближнем Востоке из-за иранской угрозы

На Ближний Восток будут направлены дополнительные комплексы Patriot, выяснил Reuters. Накануне AP со ссылкой на источники сообщило об опасении США подготовки нападения на американские силы в регионе со стороны Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил новое размещение ракет Patriot на Ближнем Востоке. Об этом неназванный американский чиновник сообщил Reuters в ответ на запрос агентства о том, «что Вашингтон видит в растущей угрозе со стороны Ирана».

Соответствующее решение, пояснил источник, было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа ускорила развертывание ударной группы авианосцев и отправила на Ближний Восток бомбардировщики ввиду «тревожных признаков возможной подготовки к нападению со стороны Ирана», замечает агентство. Остальных деталей об этом Reuters не приводит.

Накануне о том, что США готовы перебросить больше военных средств на Ближний Восток «в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Ирана», со ссылкой на неназванных чиновников также сообщило агентство Associated Press (AP). Его собеседники уточняли, что в регионе ожидается развертывание двух бомбардировщиков США. При этом еще один источник AP говорил о ведущихся на тот момент переговорах о переброске на Ближний Восток дополнительных комплексов Patriot. Окончательное решение по поводу этих систем, отмечали собеседники AP, может зависеть от того, считают ли власти США, что Иран «предпринимает меры для уменьшения угрозы».

О каких именно угрозах со стороны Тегерана шла речь, в американской администрации не пояснили, замечало AP, подчеркивая, что неназванные чиновники в свою очередь рассказали агентству: один из ее элементов заключается в том, что Иран якобы размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Это, отмечали собеседники AP, вызывает у США опасения по поводу того, что Тегеран может готовиться к нападению на американские силы в регионе.

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