СМИ узнали об усилении США войск на Ближнем Востоке из-за иранской угрозы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,19 64,71 EUR Нал. 74,20 72,62 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 365,40 +105,00 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 943,42 +0,45% Nasdaq 7 916,61 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2 Технологии и медиа, 23:40 СМИ узнали об усилении США войск на Ближнем Востоке из-за иранской угрозы Политика, 23:35 Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово Общество, 23:16 Порошенко назвал Раду ответственной за выбор даты инаугурации Зеленского Политика, 22:59 Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Политика, 22:32 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 22:27 Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане Политика, 22:12 США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу Политика, 21:51 Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте Политика, 21:43 Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова Политика, 21:34 «Локомотив» впервые в сезоне забил четыре гола в чемпионате России Спорт, 21:27 Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге Технологии и медиа, 21:13 Глава антикоррупционного бюро Украины отказался отвечать следователям Общество, 21:12 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 21:00
Политика ,  
0 
СМИ узнали об усилении США войск на Ближнем Востоке из-за иранской угрозы
На Ближний Восток будут направлены дополнительные комплексы Patriot, выяснил Reuters. Накануне AP со ссылкой на источники сообщило об опасении США подготовки нападения на американские силы в регионе со стороны Ирана

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил новое размещение ракет Patriot на Ближнем Востоке. Об этом неназванный американский чиновник сообщил Reuters в ответ на запрос агентства о том, «что Вашингтон видит в растущей угрозе со стороны Ирана».

Соответствующее решение, пояснил источник, было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа ускорила развертывание ударной группы авианосцев и отправила на Ближний Восток бомбардировщики ввиду «тревожных признаков возможной подготовки к нападению со стороны Ирана», замечает агентство. Остальных деталей об этом Reuters не приводит.

Накануне о том, что США готовы перебросить больше военных средств на Ближний Восток «в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Ирана», со ссылкой на неназванных чиновников также сообщило агентство Associated Press (AP). Его собеседники уточняли, что в регионе ожидается развертывание двух бомбардировщиков США. При этом еще один источник AP говорил о ведущихся на тот момент переговорах о переброске на Ближний Восток дополнительных комплексов Patriot. Окончательное решение по поводу этих систем, отмечали собеседники AP, может зависеть от того, считают ли власти США, что Иран «предпринимает меры для уменьшения угрозы».

О каких именно угрозах со стороны Тегерана шла речь, в американской администрации не пояснили, замечало AP, подчеркивая, что неназванные чиновники в свою очередь рассказали агентству: один из ее элементов заключается в том, что Иран якобы размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Это, отмечали собеседники AP, вызывает у США опасения по поводу того, что Тегеран может готовиться к нападению на американские силы в регионе.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, Иран
Материалы по теме
МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению
Политика
Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД
Политика
Трамп понадеялся на встречу с лидерами Ирана для новой ядерной сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter