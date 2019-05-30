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В конгрессе США предложили разведке создать центр для анализа соцсетей
В конгрессе США предложили разведке создать специальное подразделение, которое займется анализом иностранных, в том числе российских, кампаний в социальных сетях. На открытие новой структуры может быть потрачено до $30 млн
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

США подвергаются информационным атакам, которые Россия предпринимает для нагнетания противоречий в американском обществе и подрыва доверия граждан к институтам страны. Если частные интернет-компании не смогут эффективно противодействовать этой угрозе, эту миссию должны взять на себя американские власти, в том числе создав специальный Центр анализа социальных сетей. Такие выводы содержатся в законопроекте о финансировании разведывательных структур, который одобрил комитет по разведке сената. Перед вступлением в силу законопроект должен быть одобрен сенатом и палатой представителей и подписан президентом.

Организовать работу центра может директор национальной разведки в сотрудничестве с главой Пентагона, говорится в проекте. Для этого он должен будет до 1 декабря 2020 года представить в конгресс доклад, в котором должно быть указано:

  • сколько средств требуется для реализации проекта;
  • какие полномочия должны быть предоставлены центру;
  • какие онлайн-компании и аналитики примут участие;
  • какие наказания понесут работники центра, если будут использовать данные не по назначению.

Предполагается, что центр будет функционировать как независимая некоммерческая организация. На его работу может быть выделено до $30 млн. Задача — «заниматься анализом различных соцсетей с целью раскрытия операций иностранного влияния [...] и противодействия им», — значится в тексте документа.

Сенаторы также намерены обязать директора национальной разведки предоставить конгрессу доклад о целесообразности создания в США Центра реагирования на иностранные угрозы. Центр, по замыслам законодателей, будет включать в себя аналитиков из разведсообщества. На основании информации, полученной американской разведкой, они смогут анализировать активность враждебных государств и пытаться ее предупредить.

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В январе директор нацразведки США Дэн Коутс высказал допущение, что Россия может вмешиваться в президентские выборы в 2020 году для политической дестабилизации страны. С ним согласился глава ФБР Кристофер Рэй. Ранее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году с целью помочь избранию кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и обострить общественные противоречия в США.

В России вмешательство отрицают и предъявляют Вашингтону встречные обвинения. На встрече с госсекретарем Майклом Помпео в Сочи 14 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что передал ему документ, в котором приведены случаи американского вмешательства во внутренние дела России. В качестве одного из примеров дипломат привел акты конгресса, обязывающие администрацию США тратить средства на продвижение демократии в России.

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В билле также содержится требование к директору разведки подготовить доклад о научной деятельности высших учебных заведений, которые могут быть использованы для военных или разведывательных нужд. По мнению законодателей, существует опасность, что иностранные структуры могут получить доступ к этим данным. От главы разведки ожидают плана, как спецслужбы могли бы взаимодействовать с американскими университетами, чтобы предотвращать утечки информации, в том числе в результате деятельности шпионов. В марте издание The Wall Street Journal писало, что связанные с Китаем хакеры провели кибератаки на университеты в США. Их целью являлось похищение исследований в области военно-морских технологий. Среди подвергшихся кибератакам вузов — Гавайский университет, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и др.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Конгресс США, российское вмешательство, тролли
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