В конгрессе США предложили разведке создать центр для анализа соцсетей

В конгрессе США предложили разведке создать специальное подразделение, которое займется анализом иностранных, в том числе российских, кампаний в социальных сетях. На открытие новой структуры может быть потрачено до $30 млн

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США подвергаются информационным атакам, которые Россия предпринимает для нагнетания противоречий в американском обществе и подрыва доверия граждан к институтам страны. Если частные интернет-компании не смогут эффективно противодействовать этой угрозе, эту миссию должны взять на себя американские власти, в том числе создав специальный Центр анализа социальных сетей. Такие выводы содержатся в законопроекте о финансировании разведывательных структур, который одобрил комитет по разведке сената. Перед вступлением в силу законопроект должен быть одобрен сенатом и палатой представителей и подписан президентом.

Организовать работу центра может директор национальной разведки в сотрудничестве с главой Пентагона, говорится в проекте. Для этого он должен будет до 1 декабря 2020 года представить в конгресс доклад, в котором должно быть указано:

сколько средств требуется для реализации проекта;

какие полномочия должны быть предоставлены центру;

какие онлайн-компании и аналитики примут участие;

какие наказания понесут работники центра, если будут использовать данные не по назначению.

Предполагается, что центр будет функционировать как независимая некоммерческая организация. На его работу может быть выделено до $30 млн. Задача — «заниматься анализом различных соцсетей с целью раскрытия операций иностранного влияния [...] и противодействия им», — значится в тексте документа.

Сенаторы также намерены обязать директора национальной разведки предоставить конгрессу доклад о целесообразности создания в США Центра реагирования на иностранные угрозы. Центр, по замыслам законодателей, будет включать в себя аналитиков из разведсообщества. На основании информации, полученной американской разведкой, они смогут анализировать активность враждебных государств и пытаться ее предупредить.