В конгрессе предложили выделить не менее $280 млн на сдерживание России

В конгрессе предложили выделить не менее $280 млн на сдерживание России

В палату представителей внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия Москве на $30 млн. Средства должны пойти на укрепление демократии в России и партнерства соседних с ней стран с НАТО

Фото: Jim Young / Reuters

Конгресс США запросил по меньшей мере $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020-го). Это следует из опубликованного 20 мая законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США.

Автором билля выступила глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Перед вступлением в силу законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Средства на сдерживание России предложено выделить на основании раздела 254 принятого в 2017 году Акта о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии. Для финансирования фонда в текущем году в бюджет США было заложено $250 млн. Таким образом, на следующий год Лоуи предлагает увеличить бюджет на $30 млн.

Запрошенные конгрессом на следующий год средства пойдут на помощь европейским странам — кандидатам на вступление в Евросоюз. Американское финансирование призвано помочь ускорить процесс их интеграции в ЕС. Часть денег планируется направить на укрепление военного партнерства европейских стран с США и НАТО, уточняется в документе. Средства также будут потрачены на то, чтобы сделать европейские страны менее уязвимыми перед российским влиянием. Кандидатами на вступление в Евросоюз, как указано в законопроекте, считают страны-участницы программы «Восточное партнерство», имеющие с ЕС соглашение об ассоциации, в том числе Украина, Грузия и Молдавия.