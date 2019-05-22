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Политика ,  
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В конгрессе предложили выделить не менее $280 млн на сдерживание России
В палату представителей внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия Москве на $30 млн. Средства должны пойти на укрепление демократии в России и партнерства соседних с ней стран с НАТО
Фото: Jim Young / Reuters

Конгресс США запросил по меньшей мере $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020-го). Это следует из опубликованного 20 мая законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США.

Автором билля выступила глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Перед вступлением в силу законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

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Средства на сдерживание России предложено выделить на основании раздела 254 принятого в 2017 году Акта о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии. Для финансирования фонда в текущем году в бюджет США было заложено $250 млн. Таким образом, на следующий год Лоуи предлагает увеличить бюджет на $30 млн.

Запрошенные конгрессом на следующий год средства пойдут на помощь европейским странам — кандидатам на вступление в Евросоюз. Американское финансирование призвано помочь ускорить процесс их интеграции в ЕС. Часть денег планируется направить на укрепление военного партнерства европейских стран с США и НАТО, уточняется в документе. Средства также будут потрачены на то, чтобы сделать европейские страны менее уязвимыми перед российским влиянием. Кандидатами на вступление в Евросоюз, как указано в законопроекте, считают страны-участницы программы «Восточное партнерство», имеющие с ЕС соглашение об ассоциации, в том числе Украина, Грузия и Молдавия.

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Кроме того, говорится в законопроекте Лоуи, Госдепартамент должен финансировать программы, направленные на поддержку демократии «в Российской Федерации, странах ее периферии, а также других странах в Европе и Евразии, которые <...> уязвимы перед враждебным влиянием Российской Федерации». Детали инициатив в этом направлении госсекретарь должен представить конгрессу в течение 90 дней после утверждения билля об ассигнованиях.

В проекте бюджета на 2020 фискальный год администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса в общей сложности $500 млн на противостояние с Россией. Эти средства пойдут также на то, чтобы снизить зависимость союзников от российского оружия и защитить их территориальную целостность.

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На встрече с госсекретарем Майклом Помпео в Сочи 14 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что передал ему документ, в котором приводились случаи американского вмешательства во внутренние дела России. В качестве примера такого вмешательства дипломат в том числе привел акты конгресса, обязывающие администрацию США тратить средства на продвижение демократии в России.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Дональд Трамп, конгресс США
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