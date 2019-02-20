СМИ узнали об угрозе увольнения главы национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп разочарован в работе директора национальной разведки США Дэниела Коутса, который уже почти два года занимает этот пост. Многие чиновники Белого дома полагают, что его скоро уволят, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Как рассказали собеседники, глава государства никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять. Но в последние недели Трамп проявляет все большее недовольство публичными заявлениями главы разведки. По мнению президента, они подрывают политический курс США, особенно в плане северокорейского вопроса.
По словам одного из чиновников Белого дома, последнее выступление Коутса в конгрессе США по угрозам национальной безопасности «подорвало» доверие Трампа.
Речь идет о выступлении Коутса в конце января с докладом, в котором тот дал оценку глобальным и региональным угрозам США. Особый акцент был сделан на России и Китае. Также в числе стран, представляющих угрозу для США, были упомянуты Иран и Северная Корея. После доклада Коутса Трамп обвинил американских разведчиков в пассивности и наивности.