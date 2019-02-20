СМИ узнали об угрозе увольнения главы национальной разведки США

По данным The Washington Post, Дональд Трамп может уволить директора национальной разведки США Дэниела Коутса. Его январский доклад об угрозах нацбезопасности подорвал доверие президента, пишет издание

Дэниел Коутс (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп разочарован в работе директора национальной разведки США Дэниела Коутса, который уже почти два года занимает этот пост. Многие чиновники Белого дома полагают, что его скоро уволят, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники, глава государства никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять. Но в последние недели Трамп проявляет все большее недовольство публичными заявлениями главы разведки. По мнению президента, они подрывают политический курс США, особенно в плане северокорейского вопроса.

По словам одного из чиновников Белого дома, последнее выступление Коутса в конгрессе США по угрозам национальной безопасности «подорвало» доверие Трампа.