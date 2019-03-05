WSJ узнала о кибератаках Китая на разработчиков военных технологий США

Более 20 университетов США, Канады и Юго-Восточной Азии были целями серии атак, организованной хакерами из Китая, пишет WSJ. Они хотели получить доступ к научным разработкам, которые научные центры вели по заказу ВМС США

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Китайский хакеры провели масштабную кибератаку как минимум на 27 университетов США, Канады и Юго-Восточной Азии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов по кибербезопасности компаний iDefense и FireEye, а также на источники среди нынешних и бывших должностных лиц США. Атаки на университеты шли как минимум с апреля 2017 года, указывает издание.

Цель сложной серии кибератак — доступ к новейшим исследованиям, связанным с подводными технологиями, которые научные центры разрабатывают для военного использования. Среди разработок, которые интересовали китайских хакеров, — технологии по запуску беспилотников с подводных лодок через устройства для удаления мусора или запуска баллистических ракет; технологии вертикального перемещения объектов под водой для ухода от столкновения с препятствиями, а также программа Пентагона под кодовым названием «Морской дракон» (Sea Dragon), целью которой является создание технологии по запуску со скрытых в воде подводных лодок ракет.

Компания iDefense пришла к выводу, что атаки проводились через серверы китайской хакерской группировки, известной как Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp. Эксперты американской компании FireEye, которые также изучали эту группу хакеров, подтвердили газете, что результаты iDefense в целом совпадают с их собственными наблюдениями.

Среди университетов, атакованных из Китая, — Гавайский университет, Вашингтонский университет и Массачусетский технологический институт (MIT), пишет газета со ссылкой на данные iDefense.

Большинство атакованных университетов имеют собственные исследовательские центры, специализирующиеся на подводных технологиях, либо сотрудников с большим опытом работы в этой области, пишет WSJ. Почти у всех научных центров есть связи с Океанографическим институтом Вудс-Хол, который скорее всего, также был скомпрометирован в результате этой серии кибератак, указывают эксперты iDefense.