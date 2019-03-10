Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Вместо создания вызывающего разногласия контента, тролли стали усиливать его значимость с помощью фэйковых аккаунтов. Последние ставят лайки и поддерживают комментариями утверждения реально существующих людей, выяснили эксперты

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские интернет-тролли вновь пытаются вмешаться в политическую кампанию в США. На этот раз их мишенью стали президентские выборы в 2020 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских экспертов по кибербезопасности. Чтобы повлиять на эту кампанию тролли, по информации собеседников агентства, меняют свою стратегию. Вместо самостоятельного создания контента, они начали усиливать политические разногласия в соцсетях при помощи записей с фальшивых аккаунтов, говорят специалисты.

Среди тех, кто во время новой кампании в США может попытаться обойти введенные после президентских выборов 2016 года Facebook и Twitter меры защиты для поиска и удаления поддельного контента, эксперты называют представителей петербургского Агентства интернет-исследований (более известно как «фабрика троллей»).

«Мы видим, что вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, они [тролли] усиливают значимость [уже существующего] контента», — сказал Bloomberg директор по анализу оперативной информации американской компании FireEye Inc. Джон Хультквист (​организация специализируется на предоставлении решений и услуг сетевой безопасности). В таком случае предлагаемые троллями тезисы не обязательно будут недостоверными и подпадут под введенные Facebook и Twitter ограничения, уточнил он. Это, считает эксперт, «дает им возможность спрятаться за кем-то другим».

Похожей точки зрения придерживается и старший исследователь компьютерных угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуист. По его словам, спад создания троллями нового контента он наблюдал с 2017-го по 2018 год. Примерно в этот период хакеры начали переходить к массовому созданию аккаунтов-подписчиков, которые можно было бы использовать в качестве платформ для написания вызывающих разногласия сообщений в 2020 году, отметил Вуист.

Стратегия хакеров в данном случае, как указал эксперт, заключается в том, чтобы взламывать компьютеры и использовать их для создания большого количества новых аккаунтов в соцсетях. Подобные учетные записи впоследствии становятся «правдоподобными подписчиками» фэйковых аккаунтов, на записи которых они также ставят свои лайки, пояснил специалист.