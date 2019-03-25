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Комитет сената США представит собственный доклад по «российскому делу»

Комитет сената США по разведке планирует предоставить собственный доклад по результатам расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщил в своем Twitter глава комитета Ричард Бёрр.

«В ближайшие недели и месяцы комитет сената по разведке завершит оставшиеся допросы и опубликует доклад о попытках России вмешаться в выборы в США», — написал Бёрр.

Он также считает, что Минюст должен опубликовать наибольшее число деталей из доклада о «российском деле» спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам Бёрра, это возможно осуществить без угрозы для источников и методов разведки США или текущих расследований министерства юстиции.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе, который вел расследование о возможной причастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году. Двухлетнее расследование не выявило доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, выводы Минюста страны полностью оправдывают американского президента. Позже итоги расследования прокомментировал и сам Трамп. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», — написал он в своем Twitter.

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования Мюллера, заявил «РИА Новости», что в Кремле пока не ознакомились с результатами досье.

В феврале 2018 года прокуратура США обвинила 13 россиян во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы в 2016 году. Обвинительное заключение было подготовлено аппаратом Мюллера.
 

Теги: Сенат США, вмешательство России в выборы, Роберт Мюллер
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