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Военная операция на Украине ,  
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WSJ сообщила об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей

WSJ: планировщики НАТО считают маловероятным нападение России на соседей
Сюжет
Военная операция на Украине
Прямое вторжение России в соседнюю страну — члена блока в ближайшем будущем маловероятно, считают натовские планировщики. У Москвы нет интереса воевать со странами альянса, говорил ранее Владимир Путин
Солдаты НАТО на учениях Crystal Arrow
Солдаты НАТО на учениях Crystal Arrow (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Прямое вторжение России в соседнюю страну — члена НАТО в ближайшем будущем маловероятно, считают планировщики альянса, пишет газета The Wall Street Journal.

Хотя некоторые военные чиновники и не исключали возможности нападения через несколько лет, они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах и использовать напряженность как предлог для вмешательства, указывает издание.

Как пишет WSJ, натовские войска из 14 стран в марте на учениях Crystal Arrow в Латвии отработали сценарий пересечения российскими силами границы с балтийской республикой и их продвижения к Риге. Маневры должны продемонстрировать, что блок готов защитить своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию.

Учения Steadfast Defender 2024 начались 22 января и продлятся до 31 мая. В них примут участие свыше 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и Швеции. Также в маневрах задействуют более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, беспилотников и вертолетов, порядка 1,1 тыс. боевых машин. Учения назвали крупнейшими со времен холодной войны. Так, в 1988 году НАТО провело маневры REFORGER с участием 125 тыс. человек.

В марте председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок не видит никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо натовскую страну. «Я не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России выходят за рамки Украины. Мы знаем это, поэтому Североатлантическому альянсу в целом необходимо быть более подготовленным», — отмечал при этом он.

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В НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией и не хотят этого, говорил также командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что у альянса «нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет».

Президент Владимир Путин заявлял, что полномасштабный конфликт России и НАТО приведет к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован». У Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса, утверждал также он. В этом заверял и глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Кремле считают, что отношения Москвы и НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». «Альянс сам по себе уже не то что повышает, а уже вовлечен в конфликт вокруг Украины», — говорили там.

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Елена Чернышова
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