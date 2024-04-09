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Военная операция на Украине ,  
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Командующий силами НАТО в Европе заявил о нежелании войны с Россией

Командующий силами НАТО Каволи: альянс не находится в состоянии войны с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны-члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи на конференции в Джорджтаунском университете, посвященной 75-летию НАТО.

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим», — сказал Каволи.

Каволи подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и преследует цель предотвращать конфликты с Россией. По этой причине НАТО поддерживает Киев в конфликте с Москвой, отметил он.

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Ряд западных политиков в последние месяцы заявляли о возможности конфликта НАТО и Москвы. В частности, в январе 2024 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ищет войны с Россией, однако объединению следует подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия. По словам Столтенберга, странам НАТО необходимо нарастить военное производство.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он также говорил, что вряд ли кто-то в мире заинтересован в начале третьей мировой войны.

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Теги
Военная операция на Украине Россия НАТО
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