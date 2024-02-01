НАТО начало в Европе основной этап крупнейших за 40 лет учений

1 февраля начинается активная фаза самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО — Steadfast Defender 2024. Они продлятся до конца мая 2024 года. В Москве эти маневры называют угрозой безопасности России

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1 февраля Североатлантический альянс приступает к основному этапу военных учений Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). Это самые масштабные военные учения альянса с 1988 года, когда он провел маневры REFORGER (аббревиатура от Return of Forces to Germany — «Возвращение войск в Германию»), в которых было задействовано 125 тыс. человек. После окончания холодной войны самыми крупными маневрами были Trident Juncture 2018 года с участием 50 тыс. военнослужащих.

В Steadfast Defender 2024 будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО, а также Швеции, которая в блок еще не вступила. Из техники в учениях задействуют более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

В чем смысл и значение Steadfast Defender 2024

Как сообщили в альянсе, в процессе учений НАТО планирует перебросить в Европу силы из Северной Америки — подготовка к этой операции шла несколько лет. Задача Steadfast Defender — показать, что НАТО может «проводить и поддерживать сложные мультидоменные (то есть на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе. — РБК) операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров — от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы — и в любых условиях». Учения проходят по всей Европе, в частности на территории Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

Подготовительная часть началась 22 января, а сами маневры продлятся до 31 мая 2024 года. До конца января шла в том числе переброска вооружений из Северной Америки — 24 января, в частности, десантный корабль ВМС США Gunston Hall (LSD-44) покинул военно-морскую базу Norfolk в штате Вирджиния и направился к Европе через Атлантику. По сообщению альянса, это первый тактический ход в рамках учений; позднее в том же направлении отправился канадский многоцелевой фрегат Charlottetown, который вышел с военно-морской базы Halifax в Новой Шотландии на восточном побережье Канады.

Основной этап учений состоит из двух частей. Первая пройдет с 1 февраля по 15 марта — это в первую очередь морские маневры, где союзники отработают развертывание своих сил в континентальной Европе. Вторая часть запланирована на период с 12 февраля по 31 мая, это будет уже демонстрация мультидоменных возможностей НАТО. Маневры будут проходить в координации с национальными учениями стран-участниц, например, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (центральный элемент Сил реагирования альянса, создан в 2014 году после крымских событий) будет развернута в Польше и интегрирована в польские учения DRAGON 24.

Маневры будут проходить по вымышленному сценарию. Они преследуют следующие цели, пояснили в альянсе: с одной стороны, уточнить и отработать оборонные планы НАТО, с другой — стать «сдерживающим фактором против потенциальной агрессии со стороны почти равного противника». О каком противнике речь, в организации не уточняют, однако есть основания полагать, что речь идет о России. На это указывает, например, то, что в «Стратегической концепции» НАТО 2022 года члены альянса назвали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». А в октябре 2023 года, анонсируя Steadfast Defender 2024, глава военного комитета альянса Роб Бауэр прямо заявил: цель маневров — отработать «реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге».

Москва, комментируя информацию о грядущих учениях, заявила, что они знаменуют «окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией». По оценке заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, подготовка маневров «проходит в искусственно разогреваемой обстановке военного психоза». «Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целю нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК», — приводит слова Грушко «РИА Новости».

Как Запад оценивает вероятность конфликта с Россией

С конца 2023 года в западных странах все чаще говорят о возможном прямом столкновении НАТО и России. В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что после «взятия Украины» президент России Владимир Путин «нападет на союзников [США по] НАТО». Российский лидер назвал эти слова «полной чушью», поскольку у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

В конце декабря командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил в интервью De Telegraaf, что голландское общество «должно готовиться к войне с Россией». «Чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», — сказал он.

В начале 2024 года министр гражданской обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Карл-Оскар Булин и Микаэль Бюден заявили, что в стране «может быть война». «Мы должны понимать, насколько серьезна ситуация и что нам всем вплоть до индивидуального уровня нужно морально подготовиться. Посмотрите новости с Украины и задайте себе простые вопросы: если подобное произойдет и здесь, все ли у меня на месте? Что я должен делать? Чем больше людей обдумают это и подготовятся, тем сильнее будет наше общество», — сказал Бюден 8 января в эфире телеканала TV4.

Затем немецкое издание Bild сообщило, что Минобороны Германии подготовило вероятный сценарий войны с Россией, которая может начаться летом 2025 года. Чуть позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину надо считаться с опасностью военного конфликта с Москвой. «А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО», — сказал министр в эфире телеканала ZDF, отметив, что для этого в странах Балтии необходимо разместить немецкую бригаду.

Наконец, Роб Бауэр в середине января призвал членов НАТО готовиться к тому, что полномасштабная война с Россией случится в ближайшие 20 лет. «Мы должны понимать — то, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией <...> Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны, независимо от того, произойдет она или нет», — сказал тогда глава военного комитета НАТО.

В России опасения западных стран решительно отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными предположения, что после Украины «следующими» могут быть страны Балтии, Финляндия и Швеция. «Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине», — заявил министр 30 января в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.