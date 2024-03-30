В НАТО заявили, что не видят признаков планирования Россией нападения
Североатлантический альянс не видит признаков подготовки Россией нападения на какую-либо страну-члена НАТО, заявил председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр, передает The Baltic Times.
«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какое-либо государство-член НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России выходят за рамки Украины. Мы знаем это, поэтому Североатлантическому альянсу в целом необходимо быть более подготовленным», — сказал он.
Адмирал добавил, что статья 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех его участников, «может быть задействована не только в случае прямого нападения».
Бауэр также высказался по поводу возможного избрания на пост президента США Дональда Трампа, который, к примеру, говорил, что угрожал одной из стран НАТО не защитить ее от России из-за недостаточных трат этого члена на оборону. Адмирал сказал, что в блоке не боятся переизбрания Трампа, его слова не были направлены против альянса в целом, а относились к факту неподобающего уровня финансирования обороны. Бауэр отметил, что сейчас страны-члены готовы увеличить свои военные расходы.
Некоторые западные политики в последнее время предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.
Президент Владимир Путин говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. При этом российский МИД отмечал, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Москвой.
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