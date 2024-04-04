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Политика ,  
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Кремль оценил отношения с НАТО словами «прямая конфронтация»

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

В настоящее время отношения России и НАТО можно охарактеризовать как прямую конфронтацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Фактически эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Альянс сам по себе уже не то что повышает, а уже вовлечен в конфликт вокруг Украины», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что блок продолжает расширение военной инфраструктуры в сторону российских границ. «Функции его [НАТО] в настоящее время никоим образом не способствуют безопасности и стабильности на [европейском] континенте, а наоборот, являются дестабилизирующим фактором», — пояснил Песков.

Альянс сейчас «является вовлеченным в конфликт вокруг Украины», — резюмировал он.

Кремль неоднократно выступал с критикой расширения НАТО из-за угрозы безопасности России и обещал принять ответные меры в случае вступления новых стран в альянс.

Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО «хуже холодной войны»
Политика
Учения НАТО

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО сейчас «хуже холодной войны». Он подчеркнул, что в стратегии блока, утвержденной на десять лет, Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой».

Ряд западных политиков в последнее время высказывались о возможном столкновении России и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в феврале 2024 года заявил, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент Владимир Путин исключил конфликт с НАТО. По его словам, у Москвы нет «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса воевать со странами альянса.

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Теги
Дмитрий Песков Россия НАТО конфронтация
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