Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов на Украине

Западные страны поставляют Киеву эффективную технику, в том числе современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов, заявил чешский президент Петр Павел

Петр Павел (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что украинские военные столкнулись с критической нехваткой боеприпасов, в том числе для поставляемых Западом танков. Об этом он сказал на пресс-конференции после возвращения с Украины, передает České noviny.

«Из переговоров, которые я вел на Украине [...], стало совершенно ясно, что Украине сегодня для успешной обороны больше всего нужны боеприпасы», — сказал чешский президент.

По словам Павла, западные страны поставляют Киеву эффективную технику, например современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что позволяет ВСУ развернуть их только на несколько дней, а потом приходится отводить.

«По сути, это [военная техника] хранится на складе. И в этом нет особого смысла», — отметил президент Чехии.

Он пообещал искать возможности передачи боеприпасов не только из собственных запасов Чехии, но и работать над этим вопросом с другими странами.

Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова 28 апреля прибыли в Киев и встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, 29 апреля чешский президент побывал в Днепре, где в том числе встретится с украинскими беженцами. Павел стал первым иностранным лидером, который побывал на востоке Украины после начала российской военной операции, заявили в его администрации.

О нехватке у Киева боеприпасов и оружия ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Из-за этого, говорил он, ВСУ не могут начать контрнаступление.

В феврале в офисе Зеленского сообщали, что у военных осталось «почти ноль боеприпасов». В апреле ЕС договорился о выделении €1 млрд на дополнительные снаряды Украине, позже в Брюсселе обещали, что поставят 1 млн боеприпасов. В то же время часть выделенной суммы может остаться неиспользованной, поскольку некоторые европейские страны сами испытывают дефицит боеприпасов, писал Euroactiv. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выражал разочарование тем, что ЕС не может выполнить собственный план по закупке снарядов для Киева.

В Кремле выступали с критикой оказания западными странами военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что это принесет Украине «больше страданий» и не повлияет на ход военной операции.