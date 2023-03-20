Euractiv: Евросоюзу может не хватить боеприпасов для Украины на €1 млрд

Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд

В начале марта ЕС объявил о создании фонда в €1 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины. Как пишет Euractive, несколько государств Евросоюза опасаются, что на складах не хватит ресурсов для такой крупной закупки

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

План Евросоюза о совместных закупках 155-мм боеприпасов для Украины предусматривает выделение на эти цели €1 млрд на первом этапе, однако в нескольких странах ЕС опасаются, что из-за дефицита боеприпасов на европейских складах часть выделенных средств окажется неиспользованной, пишет Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе.

«Некоторые столицы (в ЕС) обеспокоены тем, что количество боеприпасов, оставшихся на складах континента, не стоит €1 млрд, что ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках», — пояснили источники.

Как пишет Euractive, это беспокойство связано с тем, что страны — члены ЕС не знают, сколько всего боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация засекречена. «Существует реальная проблема, связанная с уровнем наших запасов», — приводит издание слова высокопоставленного еврочиновника, который отметил, что подобные опасения выразили его коллеги.

Собеседники издания также отметили, что Европейское оборонное агентство (EDA) и государства-члены ведут переговоры о том, должны ли они покупать боеприпасы исключительно у европейских производителей. Из-за этого, отмечает Euractive, минимум два члена ЕС, Италия и Нидерланды, не смогли дать свое окончательное одобрение проекту фонда.

Итоговый документ должен быть одобрен всеми странами ЕС 23 марта, пишет Euractive.

Впервые о плане ЕС создать специальный фонд для совместных закупок боеприпасов для Украины в начале марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что речь идет о первом этапе поставок. Боррель не стал приводить сумму второго этапа, но заверил, что это тоже «значимая цифра».

На Украине этим предложением остались недовольны. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что Киеву нужно больше боеприпасов, чем готов дать ЕС. Речь идет минимум об одном миллионе снарядов на €4 млрд, уточнил глава Минобороны.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников накануне сообщила, что в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.

Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.