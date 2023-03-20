Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:17
Минюст потребовал ликвидировать правозащитный центр «Сова» Политика, 14:16
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 14:16
ВЦИОМ назвал долю счастливых россиян Общество, 14:13
Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд Политика, 14:08
Как повлияет ChatGPT на маркетинговую стратегию стартапов Новости компаний, 14:00
Путин приехал на заседание коллегии МВД. Трансляция Политика, 13:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Газпромбанк Лизинг» стал лидером рынка по данным агентства «Эксперт РА» Пресс-релиз, 13:55
В МАИ объяснили вручение повесток студентам при получении диплома Общество, 13:54
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 13:54
Reuters узнал о планах Индии продлить запрет на экспорт бензина Экономика, 13:51
В Омске фанату «Металлурга» дали 7 суток ареста за барабан со свастикой Спорт, 13:50
Как оформить промышленную ипотеку: условия, документы, нюансы Недвижимость, 13:45
Си Цзиньпин заявил о готовности «стоять на страже миропорядка» с Россией Политика, 13:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд

Euractiv: Евросоюзу может не хватить боеприпасов для Украины на €1 млрд
В начале марта ЕС объявил о создании фонда в €1 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины. Как пишет Euractive, несколько государств Евросоюза опасаются, что на складах не хватит ресурсов для такой крупной закупки
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

План Евросоюза о совместных закупках 155-мм боеприпасов для Украины предусматривает выделение на эти цели €1 млрд на первом этапе, однако в нескольких странах ЕС опасаются, что из-за дефицита боеприпасов на европейских складах часть выделенных средств окажется неиспользованной, пишет Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе.

«Некоторые столицы (в ЕС) обеспокоены тем, что количество боеприпасов, оставшихся на складах континента, не стоит €1 млрд, что ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках», — пояснили источники.

Как пишет Euractive, это беспокойство связано с тем, что страны — члены ЕС не знают, сколько всего боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация засекречена. «Существует реальная проблема, связанная с уровнем наших запасов», — приводит издание слова высокопоставленного еврочиновника, который отметил, что подобные опасения выразили его коллеги.

Собеседники издания также отметили, что Европейское оборонное агентство (EDA) и государства-члены ведут переговоры о том, должны ли они покупать боеприпасы исключительно у европейских производителей. Из-за этого, отмечает Euractive, минимум два члена ЕС, Италия и Нидерланды, не смогли дать свое окончательное одобрение проекту фонда.

Итоговый документ должен быть одобрен всеми странами ЕС 23 марта, пишет Euractive.

Впервые о плане ЕС создать специальный фонд для совместных закупок боеприпасов для Украины в начале марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что речь идет о первом этапе поставок. Боррель не стал приводить сумму второго этапа, но заверил, что это тоже «значимая цифра».

Читайте на РБК Pro
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Вопросы наследования: как передать бизнес новому руководителю
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде

На Украине этим предложением остались недовольны. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что Киеву нужно больше боеприпасов, чем готов дать ЕС. Речь идет минимум об одном миллионе снарядов на €4 млрд, уточнил глава Минобороны.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников накануне сообщила, что в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.

Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.

Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд
Euractiv узнал о нехватке в ЕС боеприпасов для помощи Украине на €1 млрд

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
боеприпасы ЕС закупка Военная операция на Украине
Материалы по теме
FT сообщила о нехватке в ЕС пороха для производства боеприпасов для ВСУ
Политика
Резников заявил о потребности Киева в миллионе боеприпасов
Политика
Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине «оставшиеся боеприпасы»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter