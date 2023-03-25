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Зеленский признал невозможность начать наступление из-за нехватки оружия
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление из-за нехватки боеприпасов
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и оружия, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете Yomiuri Shimbun.
Он охарактеризовал обстановку на востоке страны как тяжелую. «Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров», — сказал Зеленский. «Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — добавил он.
Украинский лидер отметил, что Киев не может ждать.
Зеленский также заявил, что почва для мирных переговоров «совершенно не готова», так как Россия должна вывести войска. Президент скептически отнесся к предложениям Китая по урегулированию конфликта. По его словам, Киеву не поступали просьбы о переговорах от Пекина.
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