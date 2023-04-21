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Кулеба счел вопрос с передачей снарядов Киеву тестом на независимость ЕС

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность купить боеприпасы для Киева

Власти Украины разочарованы неспособностью стран Европейского союза выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева, написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — считает Кулеба. Он подчеркнул, что для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее в апреле Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд в связи с дефицитом снарядов у ВСУ. Согласно ней государствам-членам будет возмещена стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов заказов.

«Нет лучшей демонстрации решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В конце марта он объявил об «историческом решении» по поставкам одного миллиона артиллерийских снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев.

В феврале Боррель сказал, что самый ключевой вопрос — обеспечение непрерывного потока снарядов для украинской армии. Он предупредил, что если Европа потерпит неудачу в этом, то «исход войны окажется под угрозой».

Россия считает поставки западного оружия и снарядов на Украину «накачкой», настаивая, что они не помешают Москве достичь поставленных целей.

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Теги
Дмитрий Кулеба МИД боеприпасы ЕС
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