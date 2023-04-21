Кулеба счел вопрос с передачей снарядов Киеву тестом на независимость ЕС

Власти Украины разочарованы неспособностью стран Европейского союза выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева, написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — считает Кулеба. Он подчеркнул, что для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее в апреле Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд в связи с дефицитом снарядов у ВСУ. Согласно ней государствам-членам будет возмещена стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов заказов.

«Нет лучшей демонстрации решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В конце марта он объявил об «историческом решении» по поставкам одного миллиона артиллерийских снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев.

В феврале Боррель сказал, что самый ключевой вопрос — обеспечение непрерывного потока снарядов для украинской армии. Он предупредил, что если Европа потерпит неудачу в этом, то «исход войны окажется под угрозой».

Россия считает поставки западного оружия и снарядов на Украину «накачкой», настаивая, что они не помешают Москве достичь поставленных целей.