Новые протесты в Венесуэле. Главное

3 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о финальной стадии операции «Свобода» против действующего президента республики Николаса Мадуро. Главное о происходящем — в обзоре РБК

Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Что происходит

Хуан Гауидо, спикер парламента Венесуэлы, провозгласивший себя в январе временно исполняющим обязанности президента, во вторник написал в Twitter о запуске финальной фазы операции «Свобода» против главы республики Николаса Мадуро. Он заявил о том, что в этом участвуют военные.

Глава министерства коммуникации и информации Хорхе Родригес в то же время заявил о происходящем в стране государственном перевороте. По его словам, власти обезвреживают «военнослужащих-предателей». Он отметил при этом, что это небольшая группа военных.

Николас Мадуро вскоре заявил, что поговорил с военным руководством страны и они продемонстрировали лояльность «народу, Конституции и Родине». Он призвал граждан страны к мобилизации.

На митинге у авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, где собрал митинг Хуан Гуаидо, были слышны выстрелы, сообщило агентство Reuters. По его данным, это была перестрелка между военными, сопровождавшими Гуаидо, и лояльными Мадуро солдатами.

Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что власти частично подавили акты насилия.

В посольстве России в Каракасе заявили РБК, что обстановка в столице остается спокойной.

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