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Cisco $65 (+16,28%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Новые протесты в Венесуэле. Главное
3 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о финальной стадии операции «Свобода» против действующего президента республики Николаса Мадуро. Главное о происходящем — в обзоре РБК
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Что происходит

  • Хуан Гауидо, спикер парламента Венесуэлы, провозгласивший себя в январе временно исполняющим обязанности президента, во вторник написал в Twitter о запуске финальной фазы операции «Свобода» против главы республики Николаса Мадуро. Он заявил о том, что в этом участвуют военные.
  • Глава министерства коммуникации и информации Хорхе Родригес в то же время заявил о происходящем в стране государственном перевороте. По его словам, власти обезвреживают «военнослужащих-предателей». Он отметил при этом, что это небольшая группа военных.
  • Николас Мадуро вскоре заявил, что поговорил с военным руководством страны и они продемонстрировали лояльность «народу, Конституции и Родине». Он призвал граждан страны к мобилизации.
  • На митинге у авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, где собрал митинг Хуан Гуаидо, были слышны выстрелы, сообщило агентство Reuters. По его данным, это была перестрелка между военными, сопровождавшими Гуаидо, и лояльными Мадуро солдатами.
  • Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что власти частично подавили акты насилия.
  • В посольстве России в Каракасе заявили РБК, что обстановка в столице остается спокойной.

Политика
Инженер из Варгаса: что известно о лидере оппозиции Венесуэлы Гуаидо

Реакция

  • В МИД России призвали избежать «беспорядков и кровопролития» в Венесуэле.
  • Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльские военные должны поддержать оппозицию «против узурпаторов демократии».
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился ко всем сторонам с призывом предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить спокойствие и избежать насилия в стране.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро
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