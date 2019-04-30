Мадуро заявил о доказавших лояльность ему военных Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что побеседовал с военными руководителями страны. Они, по его словам, выразили ему поддержку и продемонстрировали свою лояльность. Об этом лидер Боливарианской Республики написал на своей странице в Twitter.

«Стальные нервы!» — начал свое обращение президент. «Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI) страны», — указал Мадуро. Все они, заметил политик, продемонстрировали «свою полную лояльность народу, Конституции и Родине».

«Я призываю население к максимальной мобилизации. <...> Мы победим!» — объявил он.

Новая волна массовых митингов началась в Венесуэле 30 апреля. В этот день самопровозглашенный президент республики, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо объявил о переходе в финальную стадию операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. В этих действиях, указывал лидер оппозиции, участвуют военные.