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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Болтон предложил военным Венесуэлы поддержать Гуаидо

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армию Венесуэлы поддержать оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, в январе 2019 года объявившего себя президентом страны на фоне массовых протестов.

«Армия Боливарианской республики должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты против узурпаторов демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — написал он в своем Twitter.

Ситуация в Венесуэле обострилась на фоне экономического кризиса в январе, после инаугурации президента страны Николаса Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако оппозиция и ряд западных стран результаты этого голосования не признали, заявив, что выборы не были легитимными.

В январе 2019 года лидер оппозиции, спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и заявил о необходимости провести новые выборы. Его действия поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки.

Россия, Турция и Куба выразили свою поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы осталась верна Мадуро.

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Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти

30 апреля венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей официальной странице в Twitter объявил о новом государственном перевороте. По его словам, официальные власти обезвреживают группу «военнослужащих-предателей». В то же время Гуаидо сообщил на своей странице в Twitter, что в стране стартовала финальная стадия операции «Свобода», целью которой является свержение Мадуро. По его словам, в этих действиях участвуют военные.

Теги: Венесуэла, Джон Болтон, армия
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