Болтон предложил военным Венесуэлы поддержать Гуаидо

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армию Венесуэлы поддержать оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, в январе 2019 года объявившего себя президентом страны на фоне массовых протестов.

«Армия Боливарианской республики должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты против узурпаторов демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — написал он в своем Twitter.

Ситуация в Венесуэле обострилась на фоне экономического кризиса в январе, после инаугурации президента страны Николаса Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако оппозиция и ряд западных стран результаты этого голосования не признали, заявив, что выборы не были легитимными.

В январе 2019 года лидер оппозиции, спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и заявил о необходимости провести новые выборы. Его действия поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки.