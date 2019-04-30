Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,59 +0,13 EUR Бирж. 72,37 +0,28 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,18 64,11 EUR Нал. 72,90 71,78 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1202 +0,0025 BTC/USD Бирж. 5 591,40 +107,40 IMOEX 2 556,81 -0,51% RTSI 1 247,52 -0,59% DJIA 26 527,39 -0,10% Nasdaq 8 075,03 -1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,68%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,68%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 12:18
Начальник управления Генпрокуратуры заработал в два раза больше Чайки Общество, 18:53 «Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи Бизнес, 18:53 Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военным Политика, 18:45 Собянин открыл отреставрированный за 1,2 млрд руб. фонтан Общество, 18:38 В Госдуме предложили тюремный срок для чиновников за оскорбление граждан Политика, 18:25 «Синергия» отказалась еще раз привозить в Россию коуча Тони Роббинса Общество, 18:23 Южная Осетия осталась без электричества Общество, 18:22 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 18:15 Мадуро заявил о доказавших лояльность ему военных Венесуэлы Политика, 18:08 СМИ узнали о покупке Гуцериевым склада стоимостью более 1,2 млрд руб. Бизнес, 18:07 Владелец прав на шоу «Голос» сообщил о консультациях с «Первым каналом» Общество, 17:59 «Война Анны», Urvakan и «Эмигранты»: главные культурные события мая Стиль, 17:59 Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав Общество, 17:48 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга РБК и KUPIVIP.RU, 17:47
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военным
Стрельба была слышна на акции, которую Хуан Гуаидо проводил возле авиабазы Ла-Карлота в столице республики. Чтобы разогнать людей, власти использовали слезоточивый газ, передает Reuters
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

На митинге, который лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо проводил у территории авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, были слышны звуки выстрелов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

По их данным, стреляли люди в военной форме, которые сопровождали Гуаидо на акции. Перестрелку, указали собеседники агентства, они вели с солдатами, выступающими в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей видимости, стреляли боевыми патронами, указали свидетели случившегося. Других деталей о происшествии они не привели. Есть ли в результате перестрелки пострадавшие, также неизвестно.

Чтобы разогнать людей, указывает Reuters, власти применили против них слезоточивый газ.

Ранее 30 апреля Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части республиканских Вооруженных сил». Вместе с этим он объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. Людей спикер нацсобрания призвал выйти на улицы. Массовые митинги в Венесуэле возобновились.

Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота

Информацию о том, что среди венесуэльских военнослужащих появились «предатели», почти одновременно с этим подтвердил министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Власти, отмечал он, пытаются им противостоять. Это, указал глава ведомства, — «небольшая группа». Происходящее Родригес описал как новую попытку госпереворота в стране.

Сам Мадуро, реагируя на последние события, отметил, что разговаривал с военными руководителями Венесуэлы, и все они продемонстрировали ему свою лояльность

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, митинг, стрельба
Материалы по теме
Болтон предложил военным Венесуэлы поддержать Гуаидо
Политика
Путин обсудил в Совбезе ситуацию в Венесуэле и КНДР
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter