Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военным

Стрельба была слышна на акции, которую Хуан Гуаидо проводил возле авиабазы Ла-Карлота в столице республики. Чтобы разогнать людей, власти использовали слезоточивый газ, передает Reuters

Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

На митинге, который лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо проводил у территории авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, были слышны звуки выстрелов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

По их данным, стреляли люди в военной форме, которые сопровождали Гуаидо на акции. Перестрелку, указали собеседники агентства, они вели с солдатами, выступающими в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей видимости, стреляли боевыми патронами, указали свидетели случившегося. Других деталей о происшествии они не привели. Есть ли в результате перестрелки пострадавшие, также неизвестно.

Чтобы разогнать людей, указывает Reuters, власти применили против них слезоточивый газ.

Ранее 30 апреля Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части республиканских Вооруженных сил». Вместе с этим он объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. Людей спикер нацсобрания призвал выйти на улицы. Массовые митинги в Венесуэле возобновились.