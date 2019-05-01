Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы

По словам госсекретаря США, Николас Мадуро был готов утром во вторник вылететь в Гавану, но российские власти убедили его этого не делать

Майк Помпео (Фото: Erin Scott / Reuters)

О том, что Россия уговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну, госсекретарь США Майк Помпео сообщил в интервью CNN.

«Мы наблюдали весь день, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов уехать сегодня утром, как мы понимаем, и русские указали ему, что он должен остаться», — сказал Помпео, уточнив, что Мадуро собирался лететь в Гавану.

Отвечать на прямой вопрос, будет ли разрешено Мадуро безопасно покинуть Венесуэлу, Помпео не стал. «Мадуро понимает, что произойдет, если он сядет в этот самолет», — сказал госсекретарь. «Он знает наши требования», — добавил он.