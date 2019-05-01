Правозащитники сообщили о 119 задержанных в ходе протестов в Венесуэле

Правозащитники сообщили о 119 задержанных в ходе протестов в Венесуэле

В Венесуэле в ходе протестных акций задержали 119 человек. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум».

Отмечается, что в их числе 11 подростков. По данным правозащитной организации, больше всего задержанных оказалось в штате Сулия — 68 человек. При этом в столице Каракасе задержали четыре человека.

Волна массовых митингов началась в Венесуэле 30 апреля. Провозгласивший себя президентом спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», итогом которой должно было стать свержение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Гуаидо призвал жителей выйти на улицы.