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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Власти пытаются «обезвредить группу военных-предателей», которые участвуют в новой попытке переворота, заявил министр коммуникаций и информации. Гуаидо ранее утверждал, что встречается с венесуэльскими военными
Хорхе Родригес (Фото: Marcelo Perez del Carpio / Bloomberg)

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей официальной странице в Twitter объявил о происходящем в настоящие минуты в Венесуэле новом государственном перевороте. Власти, по его данным, «противостоят и обезвреживают небольшую группу военнослужащих-предателей, которые <...> способствуют государственному перевороту против Конституции и мира в республике».

Жителей Венесуэлы в связи с этим Родригес призвал сохранять «максимальную бдительность, чтобы вместе со славными боливарианскими вооруженными силами сломить попытку переворота и сохранить мир».

Примерно в это же время самопровозглашенный президент республики, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо написал в микроблоге о начале финальной стадии операции «Свобода» (она направлена на свержение с поста Николаса Мадуро и «прекращение узурпации» в стране). В этих действиях, указывал лидер оппозиции, участвуют военные. «Прямо сейчас я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных сил», — отмечал Гуаидо. Венесуэльцев он призвал выйти на улицу. «Конец узурпации уже необратим», — подчеркнул он.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, который после провозглашения Гуаидо себя президентом поддержал Мадуро, в свою очередь реагируя на это, пообещал «стоять на защите конституционного порядка и мира в республике». Военнослужащих, которые перешли на сторону оппозиции, он назвал трусами.

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Исполняющий обязанности министра национальной промышленности Венесуэлы, бывший вице-президент страны Тарек Эль-Айссами тем временем позвал через Twitter всех жителей республики к дворцу главы государства Мирафлорес. «Мы отвергаем это движение сторонников переворота», — подчеркнул он, заметив, что цель этих действий в том, чтобы «наполнить страну насилием».

Председатель Верховного суда Майкл Хосе Морено тем временем призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что мировые судьи будут уважать Конституцию и закон.

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Гуаидо наметил новую дату для операции по отстранению Мадуро от власти

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе после инаугурации действующего президента страны Николаса Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако местная оппозиция и ряд западных стран результаты этого голосования не признали. Свою позицию они объяснили тем, что к кампании не был допущен ряд игроков. После этого Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. В этом качестве его поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия и Турция, в свою очередь, поддержку оказали правительству Мадуро.

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Впоследствии спикер венесуэльского нацсобрания объявил о начале операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти. Эти действия начались в начале апреля. Очередной датой в рамках этой операции, по словам Гуаидо, должно было стать 1 мая. В этот день своих сторонников самопровозглашенный президент призвал выйти на «самый многочисленный марш» в истории республики.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, госпереворот, Хуан Гуаидо
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