Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота

Власти пытаются «обезвредить группу военных-предателей», которые участвуют в новой попытке переворота, заявил министр коммуникаций и информации. Гуаидо ранее утверждал, что встречается с венесуэльскими военными

Хорхе Родригес (Фото: Marcelo Perez del Carpio / Bloomberg)

Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей официальной странице в Twitter объявил о происходящем в настоящие минуты в Венесуэле новом государственном перевороте. Власти, по его данным, «противостоят и обезвреживают небольшую группу военнослужащих-предателей, которые <...> способствуют государственному перевороту против Конституции и мира в республике».

Жителей Венесуэлы в связи с этим Родригес призвал сохранять «максимальную бдительность, чтобы вместе со славными боливарианскими вооруженными силами сломить попытку переворота и сохранить мир».

Примерно в это же время самопровозглашенный президент республики, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо написал в микроблоге о начале финальной стадии операции «Свобода» (она направлена на свержение с поста Николаса Мадуро и «прекращение узурпации» в стране). В этих действиях, указывал лидер оппозиции, участвуют военные. «Прямо сейчас я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных сил», — отмечал Гуаидо. Венесуэльцев он призвал выйти на улицу. «Конец узурпации уже необратим», — подчеркнул он.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, который после провозглашения Гуаидо себя президентом поддержал Мадуро, в свою очередь реагируя на это, пообещал «стоять на защите конституционного порядка и мира в республике». Военнослужащих, которые перешли на сторону оппозиции, он назвал трусами.