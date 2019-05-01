США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой

В распоряжении авиационных властей США мера объясняется нестабильной политической обстановкой. Ранее Мадуро объявил о победе над госпереворотом в стране, Вашингтон говорил, что рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы

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Федеральное авиационное агентство (FAA) США во вторник вечером издало распоряжение, запрещающее эксплуатантам воздушных судов США летать ниже 26 тыс. футов (около 8 тыс. м) в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Reuters.

В заявлении FAA уточняется, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Мера объясняется «усиление политической нестабильности и напряженности» в Венесуэле.

Всем эксплуатантам, которые в настоящее время находятся в Венесуэле, включая частные самолеты, FAA предписала покинуть страну и ее воздушное пространство в течение 48 часов.

Распоряжение авиационных властей США последовало на фоне обострения политической ситуации в стране. 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал армию поддержать его и помочь ему свергнуть президента Николаса Мадуро. В стране с новой силой вспыхнули беспорядки, более 70 человек пострадали.