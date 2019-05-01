США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,40 63,52 EUR Нал. 73,17 71,18 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 627,90 +29,40 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 592,91 +0,15% Nasdaq 8 095,39 -0,81%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Бывший глава Google покинет правление Alphabet Бизнес, 08:31 Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в вузе в США Общество, 07:55 FT узнала об уступках Трампа для заключения торговой сделки с Китаем Политика, 07:15 США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой Политика, 07:10 Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР Общество, 06:52 Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone Бизнес, 06:39 МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро Политика, 06:05 КС Чехии разрешил отелю не пускать признавших присоединение Крыма россиян Общество, 05:52 Новый император Японии Нарухито вступил на престол Политика, 05:19 Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле Политика, 05:00 Соратник Гуаидо уехал из чилийского посольства в Каракасе в испанское Политика, 04:59 В Японии началась церемония восхождения на престол нового императора Политика, 04:40 Родственники пострадавших при пожаре в Нижнекамске написали Путину Общество, 04:18 В Университете Северной Каролины открыли стрельбу Общество, 03:56
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой
В распоряжении авиационных властей США мера объясняется нестабильной политической обстановкой. Ранее Мадуро объявил о победе над госпереворотом в стране, Вашингтон говорил, что рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы
Фото: Fernando Llano / AP

Федеральное авиационное агентство (FAA) США во вторник вечером издало распоряжение, запрещающее эксплуатантам воздушных судов США летать ниже 26 тыс. футов (около 8 тыс. м) в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Reuters.

В заявлении FAA уточняется, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Мера объясняется «усиление политической нестабильности и напряженности» в Венесуэле.

Всем эксплуатантам, которые в настоящее время находятся в Венесуэле, включая частные самолеты, FAA предписала покинуть страну и ее воздушное пространство в течение 48 часов.

Политика
Новые протесты в Венесуэле. Главное

Распоряжение авиационных властей США последовало на фоне обострения политической ситуации в стране. 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал армию поддержать его и помочь ему свергнуть президента Николаса Мадуро. В стране с новой силой вспыхнули беспорядки, более 70 человек пострадали.

Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро

США заявили, что внимательно следят за ситуацией в Венесуэле. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уточнил журналистам, что Вашингтон в отношении Венесуэлы рассматривает все варианты действий. Он призвал министра обороны страны, председателя Верховного суда Венесуэлы и главу президентской гвардии воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции. Однако никаких признаков того, что приближенные Мадуро последовали его призыву, замечено не было. В ночь на 1 мая Мадуро в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц государства выступил с телеобращением к нации, объявив о победе над попыткой госпереворота в стране.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, авиакомпании
Материалы по теме
Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле
Политика
МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть страну
Политика
Помпео заявил о предотвращении Россией отъезда Мадуро из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter