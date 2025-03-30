Глава Финляндии предложил Трампу дату для заключения мира на Украине

Пасха была бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий, уверен Александер Стубб. О том, что США надеются достичь перемирия к 20 апреля, сообщал Bloomberg

Александр Стубб (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент Финляндии Александер Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля — в этот день христиане будут отмечать Пасху. Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне, его слова приводит Yle. Стубб и Трамп встретились в субботу, 29 марта, во Флориде. Встреча носила неофициальный характер.

По мнению Стубба, это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий.

«Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца», — пояснил он.

О том, что США надеются достичь перемирия на Украине к 20 апреля, неделю назад сообщал Bloomberg.

Стубб рассказал, что перед поездкой в США он разговаривал с союзниками, включая украинского президента Владимира Зеленского, французского лидера Эмманюэля Макрона, британского премьер-министра Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и др.

По его словам, на встрече Трамп сам спросил его, «можно ли доверять Владимиру Путину». «Я ответил, что нельзя», — сказал финский лидер.

По его мнению, для обеспечения соблюдения режима прекращения огня необходимо создать эффективный механизм санкций на случай, если Россия отвергнет соглашение или нарушит его.

«Мы также говорили об этом с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, разработчиком санкционного пакета. <...> У Грэма и президента Трампа близкие отношения. Конечно, не все планы сенатора Грэма осуществляются. Но у меня сложилось впечатление, что терпение со стороны США тоже на исходе, и это, на мой взгляд, хорошо», — отметил Стубб.

Он считает, что смог донести до американского коллеги, что Россия «понимает только силу» и что это требует санкций и использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

«На данный момент я вижу роль Финляндии в том, чтобы мы смогли выразить словами послание европейцев Соединенным Штатам и послание американцев европейцам», — заключил президент.

На этой неделе американский президент отметил прогресс в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, но подчеркнул, что «между сторонами много недоброжелательности». До этого Трамп говорил, что Москва и Киев хотят мира, но предположил, что Россия «тянет время». «Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — пояснил он.

«Если следующей фазой станет принудительный, унизительный мир, если Украину, не дай бог, оставят одну и если наши партнеры по каким-то причинам перестанут быть партнерами, тогда Украина погрузится в депрессию», — подчеркивал Зеленский.

Путин заявил, что Россия поддерживает разрешение конфликта мирным путем. «Только не за наш счет. Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — сказал он.