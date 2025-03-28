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Военная операция на Украине ,  
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Путин поддержал мирное урегулирование на Украине «не за наш счет»

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Военная операция на Украине

Россия поддерживает урегулирование конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин. По его словам, мирное разрешение должно произойти не за счет Москвы.

«В целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет. Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — сказал президент на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

Он добавил, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, и любой шаг, направленный на решение этой задачи, будет приветствоваться российской стороной.

Глава государства также перечислил ряд стран, с которыми Россия готова будет решить данный вопрос. В их числе — США, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также КНДР, с которой российская сторона ранее заключила договор.

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