Зеленский назвал последствие унизительного мира для Украины

Несправедливый мир погрузит Украину в депрессию, считает Зеленский. Он отметил, что украинцы не хотели бы, чтобы с ними обращались «недостойно»

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

«Унизительный мир» с Россией повлечет негативные последствия для будущего Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Time.

«Если следующей фазой станет принудительный, унизительный мир, если Украину, не дай бог, оставят одну и если наши партнеры по каким-то причинам перестанут быть партнерами, тогда Украина погрузится в депрессию. Она сражалась за всех, но оказалась в одиночестве», — сказал он.

Зеленский добавил, что не верит в возможность такого «предательства» со стороны союзников и потери поддержки НАТО, ЕС и прежде всего США. «Все лидеры разные, но у них есть свои амбиции. Они видят свою роль в истории. Многие из них уже немолоды. Они хотят войти в историю как успешные лидеры. Вот почему я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю», — сказал он.

По мнению украинского лидера, будущее соглашение должно объединить украинцев, а не разделить, привести к «всплеску морального духа» и придать сил для восстановления страны.

В том же интервью Зеленский отметил, что США как будто бы не на стороне Украины. Он указал, что Вашингтон не скрывал намерения быть посредником в урегулировании, но Киев попросил в такой ситуации «по крайней мере оставаться посередине», а не склоняться на сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин во время второго телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».