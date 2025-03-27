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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что согласился на перемирие в расчете на отказ России

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Киев согласился на перемирие с расчетом на то, что от инициативы откажется Москва, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Европейского вещательного союза. Запись разговора опубликована на YouTube-канале офиса украинского лидера.

По словам Зеленского, Украина дала согласие на перемирие, чтобы продемонстрировать партнерам, «что Путин не хочет завершения войны». Представители стран Ближнего Востока, по словам украинского президента, убеждали его в готовности Москвы к «безусловному» прекращению огня.

Политики этих государств также отмечали нежелание Киева завершить боевые действия, добавил Зеленский. По его мнению, такое убеждение в странах Ближнего Востока сложилось из-за работы российской пропаганды.

«И я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов», — сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Изначально Вашингтон намеревался добиться полного прекращения огня на Украине. В частности, специальный посланник президента США Стив Уиткофф считал, что стороны смогут достигнуть перемирия в течение нескольких недель.

В середине марта президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение американского лидера Дональда Трампа об отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по объектам энергетики. После второго телефонного разговора с Трампом Путин дал команду прекратить удары по украинским энергообъектам.

Россия и США на переговорах 25 марта согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на атаки. Запрет на удары коснулся нефтеперерабатывающих предприятий, нефте- и газопроводов с хранилищами, энергетической инфраструктуры.

26 марта Минобороны России заявило, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина не наносила удары по энергетическим объектам России.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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