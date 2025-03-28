 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Трамп: на переговорах есть прогресс, но стороны сохраняют недоброжелательность
Сюжет
Военная операция на Украине
Между Украиной и Россией «большая недоброжелательность», однако в переговорах по урегулированию конфликта есть прогресс, считает президент США. Ранее он утверждал, что Москва и Киев хотят прекращения огня
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

На переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс, однако «между сторонами много недоброжелательности», заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. Трансляцию мероприятия вело Associated Press.

«Я думаю, что мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами», — сказал он.

Президент США добавил, что на повестке «много важных проблем». «Я делаю все, что в моих силах», — отметил республиканец.

Урегулирование конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США впервые после начала военной операции начали переговоры с представителями России. В частности, состоялись два телефонных разговора республиканца с российским лидером Владимиром Путиным. Последние переговоры США, России и Украины прошли в Эр-Рияде 23-25 марта.

Их итогом стала договоренность об обеспечении морской безопасности. Как уточнили в Кремле, Россия достигла соглашения с США насчет реализации «черноморской инициативы» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка. Госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что некоторые требования Москвы касаются ограничений ЕС. Вашингтон рассмотрит «позицию России или то, что они просят взамен», а затем Трамп примет решение о дальнейших действиях, добавил он.

Карасин счел не очень результативными переговоры в Эр-Рияде
Политика
Фото:РИА Новости

11 марта Украина после переговоров с США заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня. Путин положительно оценил эту инициативу, однако озвучил ряд вопросов, в том числе о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских военнослужащих в этот период. После его беседы с Трампом президент России заявил о согласии с предложением американской стороны о 30-дневном моратории на удары по энергетике. Эту идею поддержал украинский лидер Владимир Зеленский. В Кремле связывали продолжение атак «тотальной бесконтрольностью» ВСУ.

США рассматривают прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта. Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев хотят мира, но Россия, предположительно, «затягивает время».

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Военная операция на Украине мирное урегулирование переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
Политика
Зеленский рассказал, в каком случае потеряет доверие к Трампу
Политика
Рябков назвал контакты Путина и Трампа началом длительного оздоровления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 19:14
Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 10Общество, 22:25
Россия отправила спасателей в пострадавшую от землетрясения МьянмуОбщество, 22:07
ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛСпорт, 22:00
Зеленский выразил желание говорить «с кем-то, кто представлял бы Россию»Политика, 21:57
«Спартак» выиграл второй матч у «Северстали» в первом раунде плей-офф КХЛСпорт, 21:57
Среднемесячный доход служащего ЦБ в 2024 году превысил ₽230 тысячФинансы, 21:50
Bloomberg узнал о «продуманной стратегии» Кремля по смягчению санкцийПолитика, 21:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на УкраинеПолитика, 21:35
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
На Солнце произошла вспышка максимального класса ХОбщество, 21:19
Зеленский анонсировал встречу по отправке контингента ЕС на УкраинуПолитика, 20:59
Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о «Пушкинских картах»Общество, 20:56
Зеленский отказался признавать долг за военную помощь от СШАПолитика, 20:32
«Локомотив» потерпел крупнейшее за три года поражениеСпорт, 20:26