Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Между Украиной и Россией «большая недоброжелательность», однако в переговорах по урегулированию конфликта есть прогресс, считает президент США. Ранее он утверждал, что Москва и Киев хотят прекращения огня

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

На переговорах по урегулированию на Украине есть прогресс, однако «между сторонами много недоброжелательности», заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. Трансляцию мероприятия вело Associated Press.

«Я думаю, что мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами», — сказал он.

Президент США добавил, что на повестке «много важных проблем». «Я делаю все, что в моих силах», — отметил республиканец.

Урегулирование конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний Трампа. После его возвращения в Белый дом США впервые после начала военной операции начали переговоры с представителями России. В частности, состоялись два телефонных разговора республиканца с российским лидером Владимиром Путиным. Последние переговоры США, России и Украины прошли в Эр-Рияде 23-25 марта.

Их итогом стала договоренность об обеспечении морской безопасности. Как уточнили в Кремле, Россия достигла соглашения с США насчет реализации «черноморской инициативы» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка. Госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что некоторые требования Москвы касаются ограничений ЕС. Вашингтон рассмотрит «позицию России или то, что они просят взамен», а затем Трамп примет решение о дальнейших действиях, добавил он.

11 марта Украина после переговоров с США заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня. Путин положительно оценил эту инициативу, однако озвучил ряд вопросов, в том числе о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских военнослужащих в этот период. После его беседы с Трампом президент России заявил о согласии с предложением американской стороны о 30-дневном моратории на удары по энергетике. Эту идею поддержал украинский лидер Владимир Зеленский. В Кремле связывали продолжение атак «тотальной бесконтрольностью» ВСУ.

США рассматривают прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта. Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев хотят мира, но Россия, предположительно, «затягивает время».