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УПЦ призвала прихожан защищать Киево-Печерскую лавру

УПЦ призвала верующих «всеми законными средствами» защищать Киево-Печерскую лавру
Украинская православная церковь Московского патриархата считает безосновательным лишение права находиться в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в обращении к верующим призвал усилить молитвы и «всеми законными средствами» защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

«Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие», — говорится в заявлении синода.

Там заявили о безосновательном лишении монастыря УПЦ права находиться в Киево-Печерской лавре и напомнили, что украинские власти намерены выселить оттуда монахов, которые «буквально подняли из руин за 35 лет со дня возобновления деятельности этого древнего монастыря».

«Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру», — отмечается в обращении.

Территория Киево-Печерской лавры находится в ведении одноименного заповедника. Администрация последнего 10 марта сообщила, что насельники монастыря УПЦ МП должны до конца месяца покинуть территорию из-за расторжения договора об аренде. В УПЦ это назвали ультиматумом, не имеющим юридического основания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе римскому Франциску и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом не допустить изгнания монахов. Глава католической церкви заявил, что Россия и Украина должны уважать места религиозного поклонения.

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко допустил, что монахи смогут остаться в лавре в случае, если перейдут в Православную церковь Украины. МИД России ответил, что свобода вероисповедания на Украине находится в «заложниках у бандитов».

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана декабре 2018 года. В январе 2019-го Константинопольский (Вселенский) патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. РПЦ и УПЦ это решение не признали.

УПЦ МП после начала военной операции на Украине осудила боевые действия и заявила о своей «полной самостоятельности и независимости». РПЦ в этом решении увидела угрозу раскола.

СБУ в прошлом году начала проводить обыски в храмах УПЦ, называя это «контрразведывательными мероприятиями», а также заявляла о 50 уголовных делах в отношении священников. В январе украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, который может позволить запретить деятельность УПЦ.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
УПЦ Украинская православная церковь Московского патриархата Киево-Печерская лавра
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