СБУ возбудила дело после песни «Звон плывет над Россией» в Киевской лавре

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование уголовного дела после того, как в одном из храмов Киево-Печерской лавры прозвучала проповедь, восхваляющая «русский мир». Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о песне «Звон плывет, плывет над Россией». Богослужение 12 ноября, когда была исполнена песня, вел священник Захарий. Архимандрит лавры Поликарп отметил, что песню пела «группка» активистов, которые собрались на богослужение, а священник Захарий был занят помазанием людей и отвечал на вопросы прихожан, а потому не слышал, какая песня звучит.

«Следствие осуществляется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении. Виновным грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Аспирант Киевской православной богословской академии Виталий Шпак опубликовал в своем Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) видео из Киево-Печерской лавры, на котором в одном из храмов пели песню с упоминанием «матушки-Руси». О подлинности видео он рассказал в интервью украинскому телеканалу «5».

Как накануне рассказал наместник лавры Павел, священник, который исполнил песню, отстранен от литургии. В лавре проведут духовный собор, который определит, «кому из лаврских обитателей еще нужно донести, что Украина сейчас переживает трагические события», сказал он.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что данный инцидент не останется без ответной реакции. По его словам, исполнение таких песен «вредит безопасности и интересам Украины».