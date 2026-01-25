The Times сообщила, что России по территориям пришлось соглашаться с США

Россия на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби соглашалась с американской позицией по территориальным вопросам, пишет The Times со ссылкой на российский источник.

«Мы надеялись сначала получить какое-то обязательство по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — сказал собеседник.

На переговорах в Абу-Даби российская сторона настаивала на выводе украинских войск из неподконтрольной России части Донбасса, Украина не согласилась, сообщил источник «РБК-Украина». ТАСС со ссылкой на источник передавал, что территориальный вопрос был наиболее сложным на переговорах. Reuters отмечал, что никаких признаков компромисса на этот счет на встрече не наблюдалось.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утверждал, что у Вашингтона «есть несколько очень, очень хороших идей» насчет территорий, он уверен, что для президента России Владимира Путина эти предложения будут приемлемыми.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что украинские войска отойдут от линии фронта на то же расстояние, что и российские.

В конце декабря Путин заявлял, что темпы продвижения российских сил складываются в пользу взятия под контроль всей территории Донбасса. До этого он говорил, что эти территории перейдут под контроль России в любом случае, военным или любым другим путем.