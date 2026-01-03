Директор ЗАЭС назвал невозможной схему совместного управления станцией
Запорожская АЭС является российским объектом, и форму совместного управления станцией невозможно представить, заявил в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.
Он напомнил, что ЗАЭС эксплуатируется российским оператором, который учрежден концерном «Росэнергоатом», российским персоналом по нормам, законам и правилам России. «И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — сказал Черничук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой план мирного урегулирования конфликта. Один из пунктов — определение статуса Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер назвал этот вопрос одной из красных линий для Киева. Он предложил поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. При этом Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию, а Вашингтон сделать главным менеджером.
Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года. При этом ее интеграция в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме холодного останова.
28 декабря МАГАТЭ сообщило, что при его посредничестве Россия и Украина договорились о прекращении огня в зоне ЗАЭС и что там начались «важнейшие ремонтные работы» линий электропередачи (ЛЭП). Они направлены на то, чтобы предотвратить ядерную аварию, и продлятся несколько дней. Тогда же американский лидер Дональд Трамп допустил, что Запорожская АЭС может быть вскоре запущена.
