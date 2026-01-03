 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Директор ЗАЭС назвал невозможной схему совместного управления станцией

Директор ЗАЭС Черничук назвал невозможной схему совместного управления станцией
Сюжет
Военная операция на Украине

Запорожская АЭС является российским объектом, и форму совместного управления станцией невозможно представить, заявил в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.

Он напомнил, что ЗАЭС эксплуатируется российским оператором, который учрежден концерном «Росэнергоатом», российским персоналом по нормам, законам и правилам России. «И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — сказал Черничук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой план мирного урегулирования конфликта. Один из пунктов — определение статуса Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер назвал этот вопрос одной из красных линий для Киева. Он предложил поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США. При этом Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию, а Вашингтон сделать главным менеджером.

Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам
Политика

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года. При этом ее интеграция в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме холодного останова.

28 декабря МАГАТЭ сообщило, что при его посредничестве Россия и Украина договорились о прекращении огня в зоне ЗАЭС и что там начались «важнейшие ремонтные работы» линий электропередачи (ЛЭП). Они направлены на то, чтобы предотвратить ядерную аварию, и продлятся несколько дней. Тогда же американский лидер Дональд Трамп допустил, что Запорожская АЭС может быть вскоре запущена.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Запорожская АЭС Украина Россия военный конфликт
Материалы по теме
Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС
Политика
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня
Политика
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
В Мексике зарегистрировали 936 афтершоков после мощного землетрясения Общество, 09:14
Топ-10 дивидендных российских акций за пять лет. Рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
Год «жесткого налогового контроля»: главные налоговые изменения — 2026Подписка на РБК, 09:00
10 зарубежных выставок 2026 года, ради которых стоит оформить шенген Стиль, 09:00
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Директор ЗАЭС назвал невозможной схему совместного управления станцией Политика, 08:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп высмеял губернатора Иллинойса, у которого «все под контролем» Политика, 08:09
Над Россией ночью сбили 22 беспилотника ВСУ Политика, 07:26
Российские руководители уверены в себе, но недовольны подчиненными Образование, 07:00
Дмитриев назвал «единственную реальную надежду» в Европе Политика, 06:17
В аэропортах Краснодара и Волгограда сняли ограничения на полеты Политика, 05:43
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря Общество, 05:29
Трамп заблокировал сделку по полупроводникам ради нацбезопасности Бизнес, 05:02