Фицо рассказал, какой вариант транзита газа в Европу допускает Киев

Украина «под огромным давлением» начала рассматривать вариант с транзитом газа из Азербайджана в Европу, заявил Фицо. Он грозил Киеву мерами, если не получится договориться. Зеленский подтвердил, что обсуждал газ с Алиевым

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Украина начала рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана, утверждает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает телеканал TA3.

«Под огромным давлением, которое мы оказываем на президента Украины [Владимира] Зеленского, Украина начинает говорить, что готова рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в Европу», — сказал словацкий премьер.

Наиболее разумным решением для Европы политик назвал продолжение транзита российского газа Украиной. Решение Киева прекратить его, по словам Фицо, имеет катастрофические последствия, что отражается на стоимости газа для европейских потребителей.

«Сегодня цена 1 МВт·ч газа составляла €53 по сравнению с США, где он стоит €8 или €9. Разница огромна», — отметил Фицо. Словакия пока не имеет проблем с внутренним потреблением, но может столкнуться с трудностями при заполнении резервуаров на 2026 год, сообщил он. Кроме того, Братислава из-за решения Киева лишается значительных доходов от транзитных сборов, заключил словацкий премьер.

Фицо 30 января летел в Брюссель, где, в частности, должен был встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одной из тем переговоров должен был стать транзит газа в Европу, поскольку, по мнению словацкого премьера, в переговорах с Киевом по этому поводу произошли определенные сдвиги, сообщает TA3. Однако встреча была отменена из-за ограничений, введенных в небе над Бельгией: воздушное пространство страны было закрыто из-за сбоя в системе управления небом Skeyes, и самолет Фицо не мог приземлиться там.

Транзит российского газа через Украину прекратился с 1 января в связи с истечением срока действия пятилетнего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Словакия пытается добиться восстановления транзита. Фицо говорил, что наиболее реалистичным вариантом возобновления поставок является покупка Братиславой газа на российско-украинской границе с тем, чтобы «этот газ транспортировался как словацкий через территорию Украины». Премьер допускал, что Словакия наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам, если договориться о транзите с Киевом не удастся.

Зеленский 25 января рассказал, что обсудил вопрос поставок газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Киев готов быстро подписать контракт на транзит и «с удовольствием» помочь Азербайджану заработать и, в частности, Словакии — получить газ, говорил он.

Зеленский в последние месяцы несколько раз вступал в конфронтацию со словацким премьером по разным причинам, в том числе из-за поставок оружия Киеву и транзита газа. В конце января Фицо обвинил Зеленского в распространении ложной информации и вмешательстве во внутренние дела страны. Так он отреагировал на комментарий Зеленского по поводу протестов в Словакии. Президент Украины опубликовал на своей странице в соцсети фотографию митингующих с подписью: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».