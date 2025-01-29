Со слов премьера Словакии, Зеленский до переговоров в Давосе о газе прислал протокол будущей встречи, где транзит не упоминался, а было предложено поддержать заявку Украины в НАТО

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Словакия наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо на заседании экономического комитета парламента, передает Pravda.

«Наиболее реалистичным было бы, если бы Словакия покупала газ на российско-украинской границе и этот газ транспортировался как словацкий через территорию Украины», — сказал политик и добавил, что такая модель показала свою эффективность для Венгрии при покупке российской нефти, ее же использует братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской группе MOL.

Словацкий премьер также рассказал, что был готов встретиться с Зеленским на Давосском экономическом форуме, и тот прислал протокол встречи. «Встреча еще не состоялась, а для встречи был готов протокол. В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — сказал Фицо в видеообращении на Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации).

«Что еще остается господину [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому, кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Ничего не готово, ни один проект не обсуждается. Он снова надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений», — добавил Фицо. Он назвал украинского президента «нашим врагом», который создал проблемы для Словакии.

Зеленский после выступления Фицо опубликовал в своем телеграм-канале ответ, в котором напомнил о решении президента США Дональда Трампа существенно нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. По его мнению, закупки у США обеспечат Евросоюзу безопасность и стабильность, тогда как «за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом». Фицо, как заявил Зеленский, «выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его заблуждение».

Кремль заявлял, что Россия является добропорядочным поставщиком и готова поставлять странам Европы газ на коммерческой основе согласно заключенным контрактам. Москва категорически против интеграции Украины в НАТО.