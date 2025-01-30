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Все самолеты из Бельгии направили за рубеж из-за сбоя

Все самолеты из Бельгии направили в другие страны из-за сбоя системы управления
Воздушное пространство страны было закрыто из-за сбоя в системе управления небом Skeyes, из-за чего невозможно было выполнять полеты на высоте до 7,5 тыс. м
Диспетчерская вышка&nbsp;Skeyes в Стеноккерзеле, Бельгия
Диспетчерская вышка Skeyes в Стеноккерзеле, Бельгия (Фото: Zuma / ТАСС)

В Бельгии из-за сбоя в работе компьютерной системы авиадиспетчерской службы Skeyes было закрыто воздушное пространство, все летевшие в страну самолеты направили в другие страны, рейсы из Бельгии были приостановлены, сообщает VRT.

Сбой в системе, которая управляет воздушным пространством Бельгии на высоте до 7,5 км, произошел около 15:00 по местному времени (13:00 мск). Она «не работает должным образом», сообщал представитель Skeyes Курт Вервиллиген.

Система была перезапущена, и скоро посадка и взлет лайнеров в Бельгии должны возобновиться. Сбой затронул все крупнейшие аэропорты страны — брюссельский в коммуне Завентем, в Антверпене, Льеже, Шарлеруа, Остенде.

Полеты на высоте свыше 7,5 тыс. м были продолжены.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

В июле прошлого года в работе авиакомпаний США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, связанный с проблемами в облачной программе Azure от Microsoft. О приостановке полетов из-за сбоя объявили, в частности, крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Turkish Airlines сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приостанавливали работу международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин-Бранденбург.

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