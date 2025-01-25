Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии из-за слов о протестах

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вмешивается во внутренние дела Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Президент Украины Зеленский вмешивается в наши внутренние дела и распространяет ложную информацию», — сказал он (цитата по Startitup). Так Фицо отреагировал на комментарий Зеленского по поводу проходящих в Словакии протестов.

Президент Украины на своей странице в X (ранее — Twitter) опубликовал фотографию митингующих и подписал ее: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».

По словам Фицо, сейчас важно продолжить диалог с властями Украины на официальном уровне. «Следующее совместное заседание правительств Словакии и Украины должно состояться весной. Я не хочу, чтобы нынешняя атмосфера нарушила отношения между нашими странами», — заключил он.

Протесты с требованием отставки Фицо «ради будущего Словакии» прошли накануне. По оценкам организаторов, в них приняли участие около 100 тыс. человек.

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