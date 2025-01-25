 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии

Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии из-за слов о протестах
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вмешивается во внутренние дела Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Президент Украины Зеленский вмешивается в наши внутренние дела и распространяет ложную информацию», — сказал он (цитата по Startitup). Так Фицо отреагировал на комментарий Зеленского по поводу проходящих в Словакии протестов.

Президент Украины на своей странице в X (ранее — Twitter) опубликовал фотографию митингующих и подписал ее: «Братислава — это не Москва, Словакия — это Европа».

По словам Фицо, сейчас важно продолжить диалог с властями Украины на официальном уровне. «Следующее совместное заседание правительств Словакии и Украины должно состояться весной. Я не хочу, чтобы нынешняя атмосфера нарушила отношения между нашими странами», — заключил он.

Фицо заявил о планах выслать «иностранных инструкторов» на фоне протестов
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters
Протесты с требованием отставки Фицо «ради будущего Словакии» прошли накануне. По оценкам организаторов, в них приняли участие около 100 тыс. человек.

Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии
Video

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина Словакия Роберт Фицо Владимир Зеленский протесты вмешательство
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Словакии прошли протесты с призывом к отставке Фицо
Политика
Фицо созвал Совет Безопасности из-за угрозы госпереворота
Политика
Фицо заявил о планах выслать «иностранных инструкторов» на фоне протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
«Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Бетису» купленного за €95 млн АнтониСпорт, 21:29
Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкцийПолитика, 21:25
Трамп запланировал отправить тысячи военных к границе с МексикойПолитика, 21:25
Протоколы составили на не вставших во время гимна в ЧеркесскеПолитика, 21:08
Гол Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата ФранцииСпорт, 20:55
Зеленский заявил, что ему нравится тактика Трампа в отношении РоссииПолитика, 20:49
«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из УзбекистанаСпорт, 20:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Казахстан объявил в розыск блогера за оскорбление русскоязычной женщиныПолитика, 20:40
Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела СловакииПолитика, 20:33
«Роскосмос» показал спутниковое фото крупнейшего в мире айсбергаОбщество, 20:28
Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» МитюшовуБизнес, 20:23
Бывший ведущий Fox принял присягу как глава ПентагонаПолитика, 20:17
Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛСпорт, 19:59
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детейОбщество, 19:35