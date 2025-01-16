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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский спросил Фицо, почему он «не простил убийцу»

Зеленский спросил Фицо, почему он не простил убийцу после покушения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Покушение на Фицо
Зеленский в разговоре с Фицо заявил, что «нельзя прощать убийцу», так как считает, что «зло должно быть наказано». Фицо ответил, что «еще нужно понять, где зло», а Зеленский спросил, почему премьер Словакии «не простил убийцу»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого он спросил, почему Фицо «не простил убийцу» после покушения на него. Об этом украинский лидер сказал в интервью газете «Европейская правда». Весной 2024 года Фицо пережил покушение.

Зеленский считает, что словацкое правительство «играет в очень опасные игры и делает это потому, что война не пришла в их дом». «Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано», — заявил он.

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Политика
Роберт Фицо

Президент упомянул разговор со словацким премьером на одном из саммитов ЕС. По словам Зеленского, Фицо сказал, что «здесь еще нужно понять, где зло, а где нет». Украинский лидер ответил на это, что «нельзя прощать убийцу».

«Я ему говорю: «В вас стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?» — рассказал он.

Зеленский напомнил своему собеседнику, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на премьера Словакии, «потому что стрелять в людей — это преступление».

В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на Фицо в городе Гандлова. Глава правительства получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал свою вину. По словам Цинтулы, он хотел навредить премьеру, поскольку был не согласен с политикой правительства, но не собирался его убивать. Впоследствии дело переквалифицировали на теракт, Цинтуле грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

   

Фицо вновь возглавил кабмин Словакии в 2023 году. До этого он был премьером в 2006–2010 и 2012–2018 годах и за первые два срока трижды встречался с президентом Владимиром Путиным, заявляя о необходимости выстраивать дружеские отношения с Россией.

При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Премьер также выступает против санкций в отношении России.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Роберт Фицо покушение Словакия конфликт на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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