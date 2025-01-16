Зеленский спросил Фицо, почему он «не простил убийцу»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которого он спросил, почему Фицо «не простил убийцу» после покушения на него. Об этом украинский лидер сказал в интервью газете «Европейская правда». Весной 2024 года Фицо пережил покушение.
Зеленский считает, что словацкое правительство «играет в очень опасные игры и делает это потому, что война не пришла в их дом». «Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано», — заявил он.
Президент упомянул разговор со словацким премьером на одном из саммитов ЕС. По словам Зеленского, Фицо сказал, что «здесь еще нужно понять, где зло, а где нет». Украинский лидер ответил на это, что «нельзя прощать убийцу».
«Я ему говорю: «В вас стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?» — рассказал он.
Зеленский напомнил своему собеседнику, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на премьера Словакии, «потому что стрелять в людей — это преступление».
В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на Фицо в городе Гандлова. Глава правительства получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил. Цинтула признал свою вину. По словам Цинтулы, он хотел навредить премьеру, поскольку был не согласен с политикой правительства, но не собирался его убивать. Впоследствии дело переквалифицировали на теракт, Цинтуле грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Фицо вновь возглавил кабмин Словакии в 2023 году. До этого он был премьером в 2006–2010 и 2012–2018 годах и за первые два срока трижды встречался с президентом Владимиром Путиным, заявляя о необходимости выстраивать дружеские отношения с Россией.
При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Премьер также выступает против санкций в отношении России.
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