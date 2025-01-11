Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

Фицо заявил, что иногда «сыт по горло» Зеленским, который «ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует». Премьер Словакии критикует решение Киева не продлевать контракт на транзит газа из России и грозит ответными мерами

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского. Трансляция мероприятия велась на странице словацкого премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Отношения Украины и Словакии резко ухудшились из-за отказа Киева продлевать контракт на транзит российского газа. Прокачка остановилась утром 1 января.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в связи с этим отказывается от поездки на Украину. Он был избран летом 2024 года и в качестве президента побывал во всех соседних странах, отмечает Aktuality. «В этих условиях о моей поездке в Украину на данный момент не может быть и речи. Если мне нужно поехать туда только для того, чтобы сделать фото, и мне сказали, что ни капли нефти и газа не поедет в Словакию, то мне действительно не нужно туда ехать. Пусть никто не сердится на меня», — приводит издание заявление Пеллегрини.

Фицо назвал решение Киева «в высшей степени политическим» и счел, что оно вредит как Словакии, так и всему Евросоюзу. В качестве ответной меры он пригрозил прекратить поставки электроэнергии, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.

Еще до остановки транзита, 22 декабря 2024 года Фицо встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил с ним в том числе ситуацию с газовыми поставками. За день до этого словацкий премьер заявил, что Киев предлагал высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Братиславы на членство Киева в НАТО. «Никогда» — добавил он. Москва выступает против включения Украины в блок и требует отказа Киева от этого стремления.

Зеленский позже пояснил, что Киев по запросу Еврокомиссии предложил Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту. После угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии Киеву украинский президент счел, что Словакия по требованию России собирается «открыть второй энергетический фронт против Украины». В Братиславе назвали его заявление чушью.

10 января Фицо рассказал, что получил от Путина гарантии поставок российского газа в Словакию. Он отметил, что часть поставок можно отправить по «Южному потоку», хотя пропускная способность соединительного маршрута, по которому поступает газ через Турцию в Европу, ограничена.

Транзитная ветка через Украину — последняя, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа. Российские власти не раз выражали готовность к продлению соглашения, но Украина отказалась.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в Европе сложилась непростая ситуация с запасами газа в газохранилищах, а продолжение поставок топлива из России зависит от договоренностей Еврокомиссии и Украины.