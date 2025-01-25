Зеленский обсудил с Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу
Азербайджан может поставлять европейским странам газ транзитом через Украину, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
По словам главы государства, он обсудил вопрос поставок газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
У азербайджанской стороны большие возможности для экспорта газа, отметил Зеленский.
«Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ», — сказал президент Украины.
Украина готова быстро подписать контракт на транзит, добавил Зеленский. По его словам, Киев «с удовольствием» готов помочь Азербайджану заработать и, в частности, Словакии получить газ.
Транзит российского газа через Украину прекратился с утра 1 января. Через этот маршрут топливо получали Молдавия, Венгрия, Словакия и другие страны.
После этого премьера Словакии Роберта Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине со стороны Евросоюза и прекратить продажу электроэнергии, если транзит не возобновится. Зеленский предупреждения Фицо сравнил со «вторым энергетическим фронтом» на стороне России, словацкая сторона эти обвинения отвергла.
В конце 2024 года Фицо приехал в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Главной темой встречи словацкая сторона назвала прекращение транзита российского газа через Украину.
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